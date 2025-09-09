En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شش ماه زندگی با کلیه خوک اصلاح‌شده ژنتیکی؛ گامی بلند در پیوند بین‌گونه‌ای

برای نخستین بار، تیم اندروز، یکی از سه بیماری که کلیه خوک اصلاح‌شده ژنتیکی دریافت کرده‌اند، توانست بیش از شش ماه بدون نیاز به دیالیز به زندگی ادامه دهد؛ اتفاقی که متخصصان آن را نقطه عطفی در علم پیوند اعضا می‌دانند.
کد خبر: ۱۳۲۷۴۵۹
| |
4 بازدید

شش ماه زندگی با کلیه خوک اصلاح‌شده ژنتیکی؛ گامی بلند در پیوند بین‌گونه‌ای

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، تیم اندروز، بیمار کلیوی که به مدت دو سال تحت دیالیز بود، در ژانویه سال جاری تحت عمل پیوند کلیه قرار گرفت و از آن زمان تاکنون بدون نیاز به دیالیز به زندگی ادامه داده است. کلیه‌ای که به او پیوند زده شد، از یک خوک با سه نوع اصلاح ژنتیکی تهیه شده بود؛ این اندام توسط شرکت زیست‌فناوری eGenesis مستقر در کمبریج، ماساچوست تولید شده است.

به گزارش نشریه نیچر، دکتر وین هاثورن، جراح پیوند عضو از دانشگاه سیدنی استرالیا، با اشاره به این دستاورد گفت: «رسیدن به بقای شش‌ماهه، یک شاهکار شگفت‌انگیز است؛ چرا که این بازه زمانی بیشترین خطر را برای بیمار و عضو پیوندی دارد.»

اندروز یکی از سه بیماری است که تاکنون این نوع پیوند را دریافت کرده‌اند. پیش از او، طولانی‌ترین زمان عملکرد موفق یک کلیه خوکی اصلاح‌شده، متعلق به زن ۵۳ ساله‌ای به نام تاوانا لونی بود که کلیه پیوندی را به مدت چهار ماه و ۹ روز در بدن خود داشت. بیمار دیگر، بیل استوارت ۵۴ ساله، نیز سه ماه با کلیه خوک زندگی کرد.

اندام پیوندی که به اندروز داده شد، شامل حذف سه آنتی‌ژن برای جلوگیری از رد عضو و افزودن هفت ژن انسانی جهت کاهش التهاب و عوارض خونریزی بود. همچنین، رتروویروس‌های موجود در ژنوم خوک غیرفعال‌سازی شده‌اند.

هاثورن معتقد است پیشرفت‌های اخیر در زمینه اصلاح ژنتیکی خوک‌ها باعث شده است تا نتایج پیوند اعضای حیوانی به انسان، قابل‌توجه‌تر از گذشته باشد. او اشاره می‌کند که بین دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، بقای گیرندگان اندام‌های حیوانی گاه تنها چند دقیقه یا روز بود.

با وجود اینکه تاکنون بیشتر این پیوندها به‌دلایل انسان‌دوستانه انجام شده‌اند، آزمایش‌های بالینی نیز وارد فاز اجرایی شده‌اند. سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) در سال جاری نخستین مجوز رسمی آزمایش بالینی برای کلیه خوک اصلاح‌شده ژنتیکی را صادر کرد. همچنین شرکت eGenesis اعلام کرده است که مجوز FDA برای آزمایش این کلیه‌ها روی حداکثر ۳۳ بیمار مبتلا به نارسایی شدید کلیوی و بالای ۵۰ سال را دریافت کرده است.

علاوه بر آن، در ماه آوریل امسال، دو شرکت eGenesis و OrganOx (مستقر در آکسفورد، بریتانیا) نیز تأییدیه لازم برای بررسی ایمنی پیوند کبد خوک اصلاح‌شده ژنتیکی را کسب کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیوند کلیه خوک انسان علم پزشکی تحول عمل جراحی زندگی
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نخستین پیوند ریه خوک به انسان انجام شد
مرگ فعال گردشگری به‌علت قصور پزشکی
مرگ دردناک کودک ۶ ساله در اتاق عمل
تحولی در فناوری‌های توانبخشی؛ توسعه رابط مغز و رایانه پوشیدنی با کمک هوش مصنوعی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۹ نظر)
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۲۳۰ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۶۴ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۰ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۱ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۸ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZKd
tabnak.ir/005ZKd