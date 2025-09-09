اقدام ضدایرانی کره جنوبی در شورای امنیت

رویترز نوشت: کره جنوبی پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که تحریمهای ایران را به طور دائم بازمیگرداند، نهایی کرد. کره جنوبی میگوید به عنوان رئیس فعلی شورای ۱۵ عضوی ملزم به انجام این روند است – اما دیپلماتها میگویند هنوز زمان رأیگیری تعیین نشده است.
به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ در ۲۸ اوت، بریتانیا، فرانسه و آلمان فرآیندی ۳۰ روزه را برای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل آغاز کردند و تهران را به عدم پایبندی به توافق ۲۰۱۵ با قدرتهای جهانی یا برجام، متهم نمودند.
طبق این فرآیند که به عنوان اسنپبک شناخته میشود، شورا اکنون باید تا اواخر سپتامبر در مورد قطعنامهای برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران رأیگیری کند که برای تصویب به حداقل ۹ رأی موافق و عدم وتو توسط ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا یا فرانسه نیاز دارد.
اگر هیچ عضوی ۱۰ روز پس از فعال شدن اسنپبک چنین قطعنامهای را ارائه نکرده باشد، این کار به عهده رئیس شورا خواهد بود که برای ماه سپتامبر کره جنوبی است. با نهایی شدن متن در روز دوشنبه، کره جنوبی اکنون میتواند آن را در هر زمانی قبل از انقضای مهلت ۳۰ روزه به رأی بگذارد اما بعید به نظر میرسد پیش از هر توافق احتمالی تروئیکای اروپا با ایران چنین قطعنامهای به صحن بیاید.
روسیه و چین، متحدان استراتژیک ایران، به طور جداگانه، اواخر ماه گذشته پیشنویس قطعنامهای را در شورای امنیت نهایی کردند که توافق هستهای ۲۰۱۵ را به مدت شش ماه تمدید میکند و از همه طرفها میخواهد فوراً مذاکرات را از سر بگیرند. اما آنها هنوز برای تصویب این پیش نویس درخواست رأیگیری نکردهاند.
