واکنش تهران به بیانیه ضدایرانی اتحادیه عرب

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ادعاها و اتهام‌های مطرح شده علیه ایران در بیانیه پایانی نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه عرب را رد کرد و نسبت به آنها واکنش نشان داد.
واکنش تهران به بیانیه ضدایرانی اتحادیه عرب

 به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، در متن بیانیه دستگاه دیپلماسی ایران  در این ارتباط آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن رد کامل ادعاهای نادرست و اتهام‌های بی‌اساس علیه ایران در بیانیه پایانی نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه عرب، توجه کشورهای عضو این اتحادیه را به ضرورت وحدت نظر اسلامی-عربی برای مقابله با سلطه‌گری و تجاوزات رژیم صهیونیستی، و خودداری از هر رفتار یا گفتاری که موجب انحراف توجهات منطقه‌ای و جهانی از مساله اصلی منطقه و جهان اسلام یعنی نسل‌کشی در حال وقوع در فلسطین اشغالی شود، جلب می‌کند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حاکمیت بلامنازع ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به‌عنوان بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمروی سرزمینی ایران تاکید و ضمن محکوم‌کردن هرگونه ادعای ارضی علیه ایران تصریح می‌کند که تکرار ادعاهای بی‌اساس در بیانیه‌های مشابه، هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی مربوط به این جزایر ایجاد نخواهد کرد. تاکید می‌شود که کلیه اقدامات و تدابیر صورت‌گرفته در این سه جزیره ایرانی در راستای اعمال حقوق حاکمیتی ایران برای حفظ و حراست از امنیت و ایمنی این جزایر و تامین منافع و امنیت ملی ایران بوده است.  

وزارت امور خارجه اتهام بی‌اساس ارسال محموله‌های نظامی از ایران به مقصد یمن و دخالت در امور آن کشور را مردود دانسته و خاطرنشان می‌کند در حالی که رژیم صهیونیستی در سایه حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا به نسل کشی در فلسطین اشغالی، تجاوز و اشغالگری در سوریه و لبنان و حملات مکرر تجاوزکارانه و تروریستی به یمن ادامه می‌دهد، طرح چنین ادعاهای واهی که عمدتا ساخته پرداخته رژیم صهیونیستی است کمکی به پیشبرد مصالح امت اسلامی نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری سیاست اصولی خود در رعایت حسن همسایگی، احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی و عدم دخالت در امور داخلی کشورها، بر ضرورت تقویت وحدت و هماهنگی بین کشورهای منطقه و پرهیز از مواضع تفرقه‌برانگیز تاکید می‌کند.

ایران مؤثرترین کشور تأمین‌کننده امنیت دریانوردی در خلیج فارس و آب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و همواره تضمین کننده عبور بی‌ضرر کشتی‌ها و شناورها از تنگه هرمز بوده است.

جمهوری اسلامی ایران در چارچوب صیانت از منافع ملی و حاکمیت سرزمینی خود و همچنین نظارت کامل و مسئولانه بر مبادی ورودی و خروجی تنگه راهبردی هرمز، ضمن ممانعت از هرگونه تعرض علیه حاکمیت ملی ایران، از هیچ اقدامی برای اطمینان از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی فروگذار نمی‌کند.»

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری ضرورت تامین امنیت و ثبات پایدار در منطقه غرب آسیا و خلیج فارس و دریای عمان از طریق سازوکارهای درون منطقه‌ای و با مشارکت همه کشورهای منطقه و به دور از مداخلات ثبات‌زدا و مخرب بازیگران خارج از منطقه، بر اهتمام ایران بر تقویت تعاملات بین کشورهای منطقه برای تحقق این هدف تاکید می‌کند.

وزارت امور خارجه با استقبال از موضع کشورهای اتحادیه عرب در محکومیت شدید ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و جنایات این رژیم اشغالگر علیه مردم مظلوم فلسطین، بر ضرورت اتخاذ تدابیر موثر و فوری، از جمله توقف هر گونه روابط سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی با این رژیم، به منظور وادار کردن آن به توقف جنایات در فلسطین اشغالی تاکید می‌کند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مبتکر اصلی عاری‌سازی منطقه غرب آسیا از سلاح‌های کشتار جمعی از سال ۱۹۷۴ با استقبال از مفاد بیانیه اتحادیه عرب در مورد تهدید ناشی از تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه و جهان، توجه بیش از پیش کشورهای منطقه را به خطر واقعی و فوری سلاح‌های کشتار جمعی رژیم صهیونیستی جلب کرده و تاکید می‌کند که تحقق منطقه عاری از خطر سلاح‌های هسته‌ای مستلزم همت دسته‌جمعی کشورهای منطقه برای وادار کردن جامعه جهانی به ویژه حامیان این رژیم اشغالگر به اتخاذ تدابیر موثر برای رهانیدن منطقه و جهان از خطر سلاح‌های کشتار جمعی این رژیم نسل‌کش و متجاوز می‌باشد.»

علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
رفتار عرب های مسلمان واقعا عجیب است معلوم نیست اینها از چه نسلی هستند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
0
0
پاسخ
بابا اتحادیه عرب در اصل وجود نداره.
اگر داشت که جلو تجاوز اسقاطیل رو به هم کیشان، هم زبانان و هم وطنان خودشون رو می گرفت.
کلا این کشورها بی رگ و ریشه و بزدل هستند.
