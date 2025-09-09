پرداخت الکترونیک پاسارگاد در شش ماهه منتهی به خرداد، با کاهش سوددهی مواجه شده و روند رشد شرکت متوقف شده است. این افت سوددهی نشان‌دهنده تغییر مسیر در عملکرد مالی شرکت نسبت به دوره‌های گذشته است.

پرداخت الکترونیک پاسارگاد، یکی از شرکت‌های فعال در ارائه خدمات پرداخت الکترونیک شبکه بانکی، در شش ماهه منتهی به پایان خردادماه سال جاری عملکرد قابل قبولی نداشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت بورسی با نماد «پی پاد» نشان می‌دهد که سود خالص شرکت در پایان دوره شش ماهه منتهی به خردادماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش یافته است. این کاهش معادل ۵۱ میلیارد و ۶۵۳ میلیون تومان است که روند نزولی در سوددهی شرکت را به تصویر می‌کشد.

این افت سوددهی، تأثیر مستقیمی بر سود هر سهم «پی پاد» گذاشته و باعث شده تا سود شناسایی شده به ازای هر سهم ۲۴ درصد کاهش یابد. در نهایت، سود انباشته شده شرکت در پایان فصل نخست سال جاری نیز با کاهش ۲۲ درصدی، معادل ۱۱۶ میلیارد تومان مواجه شده است و خبری از رشد سوددهی دیده نمی‌شود.

نگاهی به عملکرد گذشته شرکت نیز نشان می‌دهد که روند نزولی جدید، ادامه کاهش‌های پیشین است. طبق اسناد مالی منتشر شده در سامانه کدال، سود خالص «پرداخت الکترونیک پاسارگاد» در زمستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲، با ریزش بی‌سابقه ۷۶ درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر، وضعیت بدهی‌های شرکت نیز قابل توجه است. «پی پاد» در پایان خردادماه، ۲۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری در بخش تسهیلات بلندمدت داشته و در بخش بدهی جاری نیز ۲۰۸ میلیارد تومان تسهیلات مالی ثبت شده است. این ترکیب بدهی‌ها می تواند فشار مضاعفی بر عملکرد مالی شرکت وارد کند.

هزینه هایی که افزایش یافت

همچنین هزینه‌های عملیاتی شرکت شامل هزینه‌های فروش، اداری و عمومی با رشد ۳۸ درصدی نسبت به شش ماهه مشابه سال قبل به بیش از ۱۲۹ میلیارد تومان رسیده است. هزینه‌های مالی شرکت نیز در این بازه زمانی به بیش از ۲۶ میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده فشار هزینه‌ای بر سودآوری «پرداخت الکترونیک پاسارگاد» است.

در مجموع، عملکرد شش ماهه این شرکت بورسی نه تنها رشد سود را نشان نمی‌دهد، بلکه با افت در سوددهی و افزایش هزینه‌ها، چشم‌انداز مالی «پی پاد» را تحت تاثیر قرار داده است. این روند نزولی در شرایطی رخ داده که انتظار می‌رفت پی پاد به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک با توجه به گسترش استفاده از ابزارهای دیجیتال، روند صعودی در سوددهی را تجربه کند.