حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره فرمایش رهبر انقلاب در خصوص هشدار نسبت به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و تأکید ایشان بر مدیریت منابع برای کاهش مشکلات اقتصادی، اظهار کرد: هر مسئولی باید در حوزه مأموریت خود با تلاش و کار مضاعف اجازه ندهد که وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در زندگی، معیشت مردم و رشد کشور تأثیر منفی بگذارد؛ این نکته‌ای است که رهبر انقلاب بر آن تأکید کرده‌اند.

برای اداره کشور نباید منتظر عوامل بیرونی ماند

وی افزود: رهبر انقلاب چند توصیه مهم داشتند که باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نباید منتظر عوامل بیرونی ماند. کسانی که مسائل کشور را به رخدادهای خارجی گره می‌زنند، باعث ایجاد خلل در مدیریت کشور می‌شوند. ایشان تأکید کردند که باید مستقیماً به مدیریت داخلی بپردازیم و مسئولان باید موضوع کنترل قیمت‌ها را جدی پیگیری کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در حوزه تولید، مسئولان باید وارد عمل شوند و از فعالان اقتصادی حمایت شود. همچنین در تأمین کالاهای اساسی باید اطمینان خاطر به مردم داده شود و دولت حضور فعال و مؤثری داشته باشد. توجه به زیرساخت‌ها نیز از دیگر مواردی است که نباید نادیده گرفته شود.

برخی ها علاقه دارند که کشور در حالت شرطی باقی بماند

حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: متأسفانه برخی علاقه‌مندند کشور در حالت «شرطی» باقی بماند؛ مثلاً تمدید چند ماهه مکانیسم ماشه یا برجام که باید از این وضعیت عبور کرد. هر کسی که در پی شرطی کردن شرایط و اقتصاد کشور است، عملاً در زمین دشمن بازی می‌کند و باید این شرایط خاتمه یابد.

وی افزود: کاهش هزینه‌های اضافی و جلوگیری از ریخت‌وپاش در برخی وزارتخانه‌ها نیز از وظایف مهم است که وزرا باید در این زمینه عزم جدی داشته باشند.

آخرین وضعیت طرح سه فوریتی مجلس برای خروج از ان پی تی

حجت‌الاسلام سلیمی در پاسخ به سؤال درباره آخرین وضعیت طرح سه‌فوریتی خروج از NPT گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال جمع‌بندی گزارش خود در این زمینه است و پس از نهایی شدن، گزارش به صحن مجلس ارائه خواهد شد تا مجلس بتواند پیگیری‌های لازم را بر اساس این گزارش، انجام دهد.