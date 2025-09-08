En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
حجت الاسلام سلیمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

اعلام جزئیات تازه از آخرین وضعیت طرح سه‌فوریتی مجلس برای خروج از NPT

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیات تازه ای از آخرین وضعیت طرح سه‌فوریتی خروج از NPT را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۳۰۳
| |
511 بازدید

طرح سه‌فوریتی مجلس برای خروج از NPT به کجا رسید؟

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره فرمایش رهبر انقلاب در خصوص هشدار نسبت به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و تأکید ایشان بر مدیریت منابع برای کاهش مشکلات اقتصادی، اظهار کرد: هر مسئولی باید در حوزه مأموریت خود با تلاش و کار مضاعف اجازه ندهد که وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در زندگی، معیشت مردم و رشد کشور تأثیر منفی بگذارد؛ این نکته‌ای است که رهبر انقلاب بر آن تأکید کرده‌اند.

برای اداره کشور نباید منتظر عوامل بیرونی ماند

وی افزود: رهبر انقلاب چند توصیه مهم داشتند که باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نباید منتظر عوامل بیرونی ماند. کسانی که مسائل کشور را به رخدادهای خارجی گره می‌زنند، باعث ایجاد خلل در مدیریت کشور می‌شوند. ایشان تأکید کردند که باید مستقیماً به مدیریت داخلی بپردازیم و مسئولان باید موضوع کنترل قیمت‌ها را جدی پیگیری کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در حوزه تولید، مسئولان باید وارد عمل شوند و از فعالان اقتصادی حمایت شود. همچنین در تأمین کالاهای اساسی باید اطمینان خاطر به مردم داده شود و دولت حضور فعال و مؤثری داشته باشد. توجه به زیرساخت‌ها نیز از دیگر مواردی است که نباید نادیده گرفته شود.

برخی ها علاقه دارند که کشور در حالت شرطی باقی بماند

حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: متأسفانه برخی علاقه‌مندند کشور در حالت «شرطی» باقی بماند؛ مثلاً تمدید چند ماهه مکانیسم ماشه یا برجام که باید از این وضعیت عبور کرد. هر کسی که در پی شرطی کردن شرایط و اقتصاد کشور است، عملاً در زمین دشمن بازی می‌کند و باید این شرایط خاتمه یابد.

وی افزود: کاهش هزینه‌های اضافی و جلوگیری از ریخت‌وپاش در برخی وزارتخانه‌ها نیز از وظایف مهم است که وزرا باید در این زمینه عزم جدی داشته باشند.

آخرین وضعیت طرح سه فوریتی مجلس برای خروج از ان پی تی

حجت‌الاسلام سلیمی در پاسخ به سؤال درباره آخرین وضعیت طرح سه‌فوریتی خروج از NPT گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حال جمع‌بندی گزارش خود در این زمینه است و پس از نهایی شدن، گزارش به صحن مجلس ارائه خواهد شد تا مجلس بتواند پیگیری‌های لازم را بر اساس این گزارش، انجام دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ان پی تی مجلس مجلس شورای اسلامی خروج از ان پی تی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس دولت
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طرح خروج از NPT امروز در دستور کار مجلس
هشدار صاحب‌نظران: خروج از NPT به ضرر کشور است
نماینده مجلس:وزارت خارجه در حال توافق ترکمنچای دیگری است!
قالیباف: اجرای قانون شفافیت را پیگیری می‌کنیم
ورود مجلس به انتقال پرونده هسته ای از وزارت خارجه/ اعلام نظر به هیات رئیسه مجلس
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۸ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۶ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZI7
tabnak.ir/005ZI7