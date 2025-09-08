En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مجوز رهبری برای بررسی مجدد CFT در مجمع تشخیص

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد بررسی مجدد لایحه CFT در مجمع گفت: در مجوز مقام معظم رهبری برای بررسی این لوایح قید و محدودیت زمانی وجود ندارد لذا بررسی لایحه CFT مجددا در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۲۷۲۹۷
| |
600 بازدید

 

مجوز رهبری برای بررسی مجدد CFT در مجمع تشخیصبه گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ از مجمع تشخیص مصلحت نظام، سید محسن دهنوی روز دوشنبه با اشاره به برگزاری سومین جلسه بررسی لایحه CFT در مجمع گفت: در دولت چهاردهم، آقای پزشکیان مکاتبه‌ای با مقام معظم رهبری داشتند و درخواست کردند که لوایح پالرمو و CFT مجددا در مجمع تشخیص بررسی شود.

وی ادامه داد: رهبری معظم انقلاب هم با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و درخواست رئیس جمهور، موافقت کردند که این لوایح مجددا در مجمع تشخیص بررسی شود.

دهنوی اظهار داشت: پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در تاریخ ۷ خرداد بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت، اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد.

سخنگوی مجمع با اشاره به دستور کار صحن مجمع تشخیص مبنی بر بررسی لایحه CFT تصریح کرد: در مجوز رهبر انقلاب به مجمع قید و محدودیت زمانی برای بررسی این دو لایحه وجود ندارد لذا ورود مجدد مجمع به بررسی لایحه CFT کاملا طبق قانون انجام شده است.

دهنوی تاکید کرد: با توجه به مجوز مقام معظم رهبری، مشکل آیین نامه‌ای و محدودیت زمانی برای بررسی لایحه CFT در مجمع وجود ندارد.

سخنگوی مجمع در پاسخ به اینکه طبق قانون، مجمع برای بررسی مصوبات ۶ ماه فرصت دارد، گفت: این قید زمانی برای بررسی طرح‌ها و لوایح مورد اختلاف مجلس و دولت تعیین شده است، در حالی که این لوایح با درخواست رئیس جمهور و مجوز مقام معظم رهبری در دستور مجمع قرار گرفته لذا مشمول محدودیت زمانی نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجمع تشخص مصلحت نظام محسن دهنوی CFT
راه خروج از وضعیت "نه جنگ، نه صلح" چیست؟
حمله احتمالی آمریکا به ونزوئلا/ ۴ میلیون شبه‌نظامی آماده نبرد/ویتنام جدیدی در راه است؟
افزایش سهمیه پزشکی بعد از پایان مهلت انتخاب رشته!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساز و کار بررسی دو کنوانسیون پالرمو و سی آف تی در مجمع تشخیص چیست؟
جزئیاتی از جلسه مجمع برای تصویب پالرمو/ ۲۷ رأی موافق در برابر ۱۰ رأی مخالف/ CFT احتمالا رأی نمی‌آورد!
مجمع تشخیص مصلحت CFT را تصویب می‌کند؟
توضیح مجمع تشخیص مصلحت درباره بررسی جداگانه CFT و پالرمو
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۲۴۸ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۴۴ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۷۱ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۷۰ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۵۷ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۵۵ نظر)
اروپا زمینه دیدار «پزشکیان» و «ترامپ» را در سازمان ملل فراهم کند/ «مکانیسم ماشه» می‌تواند جنگ به ارمغان آورد  (۵۱ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۰ نظر)
چگونه رتبه ۴۰هزار کنکورتان تبدیل به رتبه یک‌هزار می‌شود؟!  (۴۶ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۳ نظر)
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005ZI1
tabnak.ir/005ZI1