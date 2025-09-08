En
نماینده مجلس:وزارت خارجه در حال توافق ترکمنچای دیگری است!

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس در تذکری به وزارت خارجه، تاکید کرد: مراقب باشیم تا منافع ملی تقدیم غربی‌ها نشود.
| |
622 بازدید
|
۷
نماینده مجلس:وزارت خارجه در حال توافق ترکمنچای دیگری است!

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: قانون مجلس در زمینه مسئله هسته‌ای زیر پا گذاشته شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی ادامه داد: وزارت خارجه امروز در حال توافق ترکمنچای دیگری است. باید از حقوق ملت دفاع کرده و اجازه ندهیم ترکمنچای دیگری بر ملت تحمیل شود. کسانی که برجام را امضا کردند، امروز به دنبال آن هستند که برجامی دیگر و حتی نکبت بارتر از قبل را بر ملت تحمیل کنند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس از حق ملت نخواهد گذشت، تصریح کرد: اگر عراقچی پا را از گلیم خود فراتر بگذارد، قطعاً مجلس در مقابلش می‌ایستد و او را استیضاح خواهد کرد. وی بداند که نمی‌تواند منافع ملی را به بازی بگیرد و منافع ملی را دو دستی تقدیم اروپایی‌ها خائن کند.

برچسب ها
سیدجواد حسینی کیا ترکمنچای نماینده مجلس نماینده سنقر و کلیایی برجام مجلس شورای اسلامی خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
1
10
پاسخ
شما نماینده اقلیتی از مردم هستید - شما نمی توانید با 4% ارا بر بخش مهمی از جامعه حکمرانی کنید!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
والا ما کردیم، شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
0
پاسخ
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا پاسخ دهند چگونه بدون تحصیل در رشته های مرتبط با صنعت سالها عضوکمیسیون صنایع و معادن بوده است ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
شما چند تا رای اوردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
چرا از آدمهای با سوادی امثال حجت الاسلام حسینی کیا در مذاکرات هسته ای استفاده نمی شود؟ مذاکرات هسته ای را به هم کیشان اینها بسپارید سه سوته آمریکا و اتحادیه اروپا را قانع و مسئله را حل خواهند نمود.
رضا
|
Turkiye
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
ایران امروزی مدیون ترکمنچای هست! جلوی قویترین ارتش آن روز سالها جنگ و مقاومت شد . اگر ترکمنچای امضا نمیشد تهران هم مرز روسیه بود. قرارداد نگین به قراردادی میگن که بدون مقاومت بحرین رو بدی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
0
1
پاسخ
این بزرگواران قبلاً برای تخطئه کردن هر چیزی که مطابق میلشان نبود فریاد وا اسلاما سر می دادند، اخیراً نگران منافع ملی شده اند و فریاد وا مملکتا بلند می کنند!
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
