معترضان در ترکیه یکشنبه شب پس از ورود پلیس این کشور به ساختمان حزب معارض جمهوری خواه خلق با پلیس درگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، به دنبال این اقدام پلیس ترکیه پس از تصمیم دادستانی برای تغییر رئیس شاخه استانی حزب جمهوری خلق در استان استانبول، خیابان‌های این شهر، شب گذشته، صحنه اعتراضاتی علیه رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه شد.

دولت اردوغان نیز ممنوعیت تظاهرات را در ۶ محله شهر استانبول، اعلام و دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را محدود کرد.

شبکه روسیا الیوم نیز گزارش داد که امروز دوشنبه هزاران نفر از هواداران جریان‌های مخالف دولت در استانبول دست به تجمع زده‌اند و گفته می‌شود این سرآغاز یک تحصن بزرگ در این شهر باشد.

بنا به اعلام خبرنگار روسیا الیوم در ترکیه، نیروهای پلیس و یگان‌های ضدشورش ترکیه به‌طور گسترده در محل حضور یافته‌اند تا اوضاع را تحت کنترل داشته باشند.

همزمان این خبرنگار گزارش داد که شبکه‌های اجتماعی از جمله ایکس، اینستاگرام، فیس‌بوک و تیک‌تاک با اختلال جدی روبه‌رو شده‌اند و هم‌زمان کاربران با کُندی شدید اینترنت مواجه هستند.

بر اساس این گزارش، یوتیوب به طور کامل از دسترس خارج شده و واتس‌اپ و تلگرام نیز با بیش از ۹۰ درصد اختلال مواجه‌اند.