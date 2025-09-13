عملکرد مالی گروه صنعتی انتخاب در ماههای اخیر بهشدت نزولی بوده است؛ بهگونهای که ارزش سهام این شرکت در بازار فرابورس به کمتر از ۱۰۰ تومان رسیده و بازدهی منفی برای سهامداران به همراه داشته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ طبق صورتهای مالی میاندورهای ششماهه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۴ که به تأیید حسابرس نیز رسیده، سود خالص انتخاب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افت کرده و شرکت در این بازه ۱۶۲ میلیارد تومان کاهش سوددهی را تجربه کرده است.
سود انباشته انتخاب آب رفت
سود انباشته انتخاب نیز در همین مدت با کاهش ۶۵ درصدی مواجه شده و بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آب رفته است؛ رقمی که نگرانی جدی سهامداران را به دنبال داشته است. همچنین سود هر سهم با افت ۲۰ درصدی همراه بوده و همزمان، ارزش سهام انتخاب در فرابورس به زیر ۱۰۰ تومان رسیده است. در واقع سهامداران این نماد از پایان تیرماه تا کنون، روزهای معاملاتی مثبت کمتر دیده اند و زیان آنها نسبت به پایان سال گذشته به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
در بخش درآمدی، گزارشها از افت ۲۹ درصدی درآمدهای عملیاتی انتخاب در ششماهه نخست سال حکایت دارد. هزینههای فروش، اداری و عمومی به بیش از ۷۵۵ میلیارد تومان رسیده و سایر هزینهها نیز با رشد ۱۳۱ درصدی از ۱۴۰ میلیارد تومان عبور کرده است. هزینههای مالی هم به بیش از ۶۸۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.
افت فروش داخلی و از دست رفتن بازار صادرات
در فروش محصولات نیز وضعیت انتخاب مطلوب نیست. این گروه تولیدکننده لوازم خانگی طی ششماهه منتهی به خرداد فقط ۱۲۷ هزار و ۶۱۴ دستگاه در بازار داخلی فروخته است؛ یعنی حدود ۱۴۷ هزار دستگاه کمتر از سال گذشته و معادل افت ۲۹ درصدی به لحاظ ریالی.
در بخش صادراتی هم عملکرد انتخاب به مراتب ضعیفتر بوده است. در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۶۵ دستگاه به خارج صادر کرده بود، امسال هیچ محصولی صادر نشده و عملاً بازار صادراتی این گروه بهطور کامل از دست رفته است. این روند منفی در شرایطی است که طبق آمار رسمی، در دوره شش ماهه منتهی به پایان بهار امسال، تعداد نیروهای شاغل در گروه انتخاب با کاهش حدود ۲ هزار نفری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، روبرو بوده و مدیریت گروه ترجیح داده است که به جای اشتغالزایی، گزینه اخراج صدها جوانان را کلید بزند!
