شبکه رادیو-تلویزیون ملی ژاپن(NHK) گزارش داده که شیگرو ایشیبا، نخست وزیر این کشور با هدف اجتناب از ایجاد شکاف در داخل حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور، تصمیم به استعفا گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رویترز گزارش داد، دفتر نخست وزیری ژاپن به تماس‌ها برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداده اما ان‌اچ‌کی گزارش داده است که ایشیبا ظهر امروز نشستی خبری برگزار می‌کند.

ائتلاف تحت رهبری حزب لیبرال دموکرات ژاپن از زمان روی کار آمدن ایشیبا و در بحبوحه خشم رای‌دهندگان بر سر افزایش هزینه‌های زندگی، در انتخابات هر دو مجلس این کشور (مشاوران و نمایندگان) اکثریت را از دست داده است.

ایشیبا که اکتبر پارسال زمام امور را به دست گرفت، بیش از یک ماه است که در برابر فشارهای مخالفان عمدتاً راست‌گرای درون حزبی برای پذیرش مسئولیت مقاومت کرده است.

نمایندگان حزب لیبرال دموکرات (LDP) قرار است فردا درباره برگزاری انتخابات فوق‌العاده رأی‌گیری کنند؛ تصمیمی که در صورت تایید، عملاً به معنای رأی عدم اعتماد به او خواهد بود. دولت ایشیبا هفته گذشته جزئیات توافقی تجاری با آمریکا را نهایی کرد.