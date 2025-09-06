رسانه‌ها و منابع خبری از اعزام و استقرار ۱۰ فروند جنگنده اف-۳۵ آمریکایی به کارائیب برای حمله احتمالی به ونزوئلا خبر دادند.

اعزام ۱۰ جنگنده «اف-۳۵» آمریکایی به کارائیب

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم دولت دونالد ترامپ در ادامه جنگ افروزی‌های خود تصمیم دارد ۱۰ فروند جنگنده پیشرفته «اف-۳۵» را برای جنگ احتمالی با کشور ونزوئلا به «کارائیب» اعزام کند.

به نوشته وبگاه «هیل»، آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی برای حملات نظامی در خاک ونزوئلا است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که این جنگنده‌ها به پورتوریکو اعزام می‌شوند. وی مدعی شده این جنگنده‌ها قرار است در عملیات مقابله با کارتل‌های مواد مخدر مشارکت کنند. رئیس جمهور ونزوئلا نیز دستور بسیج گسترده نیروهای نظامی را صادر کرده است.

کاخ سفید به‌طور رسمی برنامه‌ای برای حمله به ونزوئلا اعلام نکرده، اما برخی منابع خبری همچون «سی‌ان‌ان» و «رویترز» گزارش داده‌اند که گزینه‌هایی از جمله حملات هدفمند به زیرساخت‌های ونزوئلا در حال بررسی است.

ارتش آمریکا روز گذشته ونزوئلا را به حرکات بسیار تحریک‌آمیز جت‌های اف-۱۶ ونزوئلا نزدیک ناوشکن موشک انداز این کشور متهم کرد.

نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا رحضور نظامی آمریکا را تهدید علیه صلح در منطقه‌ خوانده و واشنگتن را به آماده‌سازی زمینه برای جنگ متهم کرده است. او گفت: «ما با افراطی‌ها و نازی‌گرای روبه‌رو هستیم که صلح آمریکای جنوبی و کارائیب را تهدید می‌کنند.»

او هشدار داد: «اگر ونزوئلا مورد حمله قرار گیرد، بلافاصله دوره‌ای از مبارزه مسلحانه برقرار خواهد شد. ما آماده گفت‌وگو بوده‌ایم، اما از حاکمیت خود دفاع خواهیم کرد.»

این در حالی است که ترامپ هرگونه برنامه برای تغییر نظام در این کشور را رد کرده است. تحلیلگران نظامی اعزام جنگنده‌های اف-۳۵ را نشانه‌ای روشن از قصد آمریکا برای حمله می‌دانند.