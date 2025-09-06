En
تصمیم عجیب ترامپ دوباره جنجال ساز شد!

ترامپ با تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به «وزارت جنگ»، خشم اعضای پنتاگون را برانگیخته است. کارکنان نگران هزینه و بی‌نظمی‌اند، جمهوری‌خواهان اختلاف دارند و مک‌کانل بودجه دفاعی ۲۰۲۶ ترامپ را ناکافی می‌داند.
تصمیم عجیب ترامپ دوباره جنجال ساز شد!

مقام‌های پنتاگون از تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به «وزارت جنگ» توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به شدت خشمگین شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کاخ سفید در یک بیانیه اعلام کرد که فرمان اجرایی ترامپ به پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا اجازه می‌دهد در تمام مکاتبات رسمی خود را «وزیر جنگ» معرفی کند و اقداماتی را برای تثبیت این تغییر نام در کل وزارتخانه مذکور پیشنهاد دهد. همچنین گفته شد که «وزارت جنگ» می‌تواند به‌عنوان یک نام ثانویه به کار رود؛ موضوعی که ممکن است به هگست اجازه دهد این اقدام را اجرا کند اما از تغییر قوانین جلوگیری شود.

یکی از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا که خواست او را «مقام وزارت جنگ» خطاب کنند، گفت هزینه‌های این اقدام در جریان اجرا متغیر خواهد بود.

این اظهارات هم موجب تسلی‌خاطر برخی کارکنان نشد. یک مقام دفاعی آمریکا گفت: «اگر این تغییر واقعا اتفاق بیفتد، میلیون‌ها دردسر و مزاحمت کوچک به‌وجود خواهد آمد. این کار وقت و انرژی زیادی را هدر خواهد داد.»

«وزارت جنگ» از زمان استقلال آمریکا تا سال ۱۹۴۷ وجود داشت؛ زمانی که دولت وقت هری ترومن، ارتش و نیروی هوایی را به شاخه‌های جداگانه تقسیم کرد و همراه با نیروی دریایی مستقل وقت، یک نهاد جدید تشکیل داد. دو سال بعد، کنگره آمریکا با تصویب قانونی نام آن را «وزارت دفاع» گذاشت.

ترامپ روز جمعه در پاسخ به پرسش‌ها درباره هزینه احتمالی این اقدام گفت: «ما می‌دانیم چطور یک نام‌گذاری مجدد انجام دهیم، بدون اینکه دیوانه‌وار عمل کنیم.»

به گزارش وب‌سایت پالتیکو، رئیس‌جمهور آمریکا گفت مطمئن نیست برای این تغییر نام به تأیید کنگره نیاز داشته باشد یا نه، اما این کار را ادامه خواهد داد.

گرچه برخی جمهوری‌خواهان آمریکایی، از جمله سناتور ریک اسکات از فلوریدا و مایک لی از یوتا، هم‌اکنون از طرح قانونی تغییر نام حمایت می‌کنند، اما این پیشنهاد با مخالفت جدی میچ مک‌کانل، جمهوری‌خواه ارشد سنای آمریکا که بر بودجه پنتاگون نظارت دارد، مواجه شد.

این رهبر پیشین اکثریت سنای آمریکا بار دیگر از ترامپ انتقاد کرد و گفت بودجه پیشنهادی پنتاگون برای سال ۲۰۲۶ از نرخ تورم عقب‌تر است.

میچ مک‌کانل در پلتفرم «ایکس» نوشت: «اگر ما آن را وزارت جنگ بنامیم، بهتر است ارتش را برای جلوگیری از جنگ‌ها و پیروزی در جنگ‌ها تجهیز کنیم. اگر مایل نباشیم که به طور قابل توجهی بیشتر از جیمی کارتر یا جو بایدن برای ارتش خود هزینه کنیم، نمی‌توانیم برتری آمریکا را حفظ کنیم. «صلح از طریق قدرت» نیازمند سرمایه‌گذاری است، نه فقط تغییر نام تجاری.»

