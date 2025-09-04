هشدار وزارت بهداشت درباره یک رژیم غذایی به مادران

به گزارش تابناک؛ دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ درخصوص اینکه آیا محدود کردن غذا و حذف گوشت، تخم‌مرغ و حبوبات پس از زایمان برای سلامتی مادر و نوزاد مفید است، اعلام کرد: نیاز مادر شیرده به کالری حدود ۵۰۰ کیلوکالری بیشتر از دوران قبل از بارداری است؛ بنابراین مادر شیرده برای تأمین این مقدار کالری باید مواد غذایی مقوی شامل انواع چربی‌های سالم (مصرف در حد تعادل روغن زیتون و کلزا) و پروتئین را که لازم است به مقدار کافی در این دوران استفاده شود، مصرف کند.

در دوران شیردهی نیاز به پروتئین در ۶ ماهه اول و دوم شیردهی روزانه ۲۵ گرم افزایش می‌یابد؛ بنابراین حذف کردن منابع مهم پروتئینی با ارزش مانند تخم مرغ، انواع گوشت‌ها (گوشت‌های قرمز و سفید) و حبوبات در دوران شیردهی ممکن است نیاز کافی به پروتئین را در این دوران برای مادر تامین نکند و در نهایت سبب کاهش تولید شیر توسط مادر شود.

از طرف دیگر، مادر شیرده اگر به اندازه مورد نیاز انرژی و پروتئین را به دلیل حذف یا محدود کردن مواد غذایی مصرف نکند، ممکن است مبتلا به سوءتغذیه شود و در چنین شرایطی مادر به دلیل تخلیه ذخایر بدنی خود و احساس ضعف، خستگی و بی‌حوصلگی توان مراقبت از کودک را نخواهد داشت. از این رو، در صورت تغذیه نادرست و ناکافی در دوران شیردهی، مادر و شیرخوار متضرر می‌شوند و مادر با عوارضی همچون پوکی استخوان، مشکلات دندانی، ضعف سیستم ایمنی و کم‌خونی مواجه خواهد شد.