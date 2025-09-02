En
سپاهان و تراکتور در پرونده آلوز به توافق می‌رسند؟

پرونده شکایت باشگاه تراکتور و سپاهان به‌احتمال فراوان با خیروخوشی برای دو طرف به پایان می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۱۵
408 بازدید
سپاهان و تراکتور در پرونده آلوز به توافق می‌رسند؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بعد از عقد قرارداد آلوز با سپاهان، کارت بازی این بازیکن برای تراکتور تبریز صادر شد و در نهایت آلوز بلاتکلیف باقی ماند و خودش در تمرینات سپاهان حضور دارد و کارت بازی‌اش متعلق به تراکتور است.

برای حل این مسئله و پایان خوب‌وخوش این پرونده شکایت دو باشگاه از یکدیگر برخی به دنبال کدخدامنشی هستند و قرار است فردا جلسه‌ای بین مسئولان دو باشگاه برگزار شود.

نشستی که می‌تواند به حل مسالمت‌آمیز این انتقال جنجالی کمک کند و آلوز هم در نهایت بتواند برای سپاهان در این فصل بازی کند.

ریکاردو آلوز سپاهان تراکتور خرید بازیکن نقل و انتقالات خبر فوری
