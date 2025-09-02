کیم جونگ اون با چه وسیله ای به چین رفت؟!

کیم جونگ اون سوار بر قطار لوکس و زرهی خود اوایل امروز (سه‌شنبه) و برای شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد پیروزی بر ژاپن در جنگ جهانی دوم از مرز کره‌شمالی عبور کرد و وارد چین شد.

روزنامه «رودونگ» چاپ کره‌شمالی نوشت که «کیم جونگ اون» رهبر این کشور روز دوشنبه پیونگ‌یانگ را به مقصد چین ترک کرد و اوایل صبح امروز وارد چین شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قرار است رهبر کره‌شمالی روز چهارشنبه در کنار «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور این کشور و دیگر مقامات از جمله «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران در رژه نظامی چین حضور یابد.

روزنامه رودونگ تصاویری از کیم جونگ اون در کنار همراهانش از جمله «چو سون هویی» وزیر خارجه کره‌شمالی منتشر کرد که در کابینی مخصوص و پشت میزی داخل قطار لوکس به رنگ سبز تیره نشسته‌اند.

کیم جونگ اون پیش از ورود به چین از لابراتوار موشکی کره‌شمالی بازدید کرده بود که در حال تحقیق بر روی مواد کامپوزیت فیبر کربنی است که در موتور موشک‌های بالستیک قاره‌پیما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کیم جونگ اون به همراه همراهانش در قطار لوکس

خبرگزاری دولتی و رسمی کره‌شمالی موسوم به کی‌سی‌ان‌ای نیز امروز گزارش کرد: «حداکثر نیروی محرکه موتور جدید از نوع جامد با استفاده از کامپوزیت‌های فیبر کربنی ۱۹۶۰ کیلونیوتن است که قرار است در سری موشک‌های بالستیک قاره‌پیما هواسونگ-۱۹ و نسل بعدی هواسونگ-۲۰ مورد استفاده قرار گیرد.»

معاون وزیر امور خارجه کره‌شمالی در اظهاراتی که در وب‌سایت وزارت امور خارجه این کشور منتشر شد، اعلام کرد که پیونگ‌یانگ روز دوشنبه از اظهارات شی جین‌پینگ در نشستی که خواستار حاکمیت جهانی عادلانه‌تر شده بود، حمایت کرد و افزود که همکاری بین کره‌شمالی و چین برای دستیابی به چنین ارزشی افزایش خواهد یافت.

شی جین‌پینگ روز دوشنبه در نشستی با حضور رئیس جمهور روسیه و نخست‌وزیر هند، در چالشی مستقیم با ایالات متحده، دیدگاه خود را برای یک نظم جدید امنیتی و اقتصادی جهانی که «جنوب جهانی» را در اولویت قرار می‌دهد، مطرح کرد.