En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کیم جونگ اون با چه وسیله ای به چین رفت؟!

کیم جونگ اون سوار بر قطار لوکس و زرهی خود اوایل امروز (سه‌شنبه) و برای شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد پیروزی بر ژاپن در جنگ جهانی دوم از مرز کره‌شمالی عبور کرد و وارد چین شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۳۶
| |
769 بازدید

روزنامه «رودونگ» چاپ کره‌شمالی نوشت که «کیم جونگ اون» رهبر این کشور روز دوشنبه پیونگ‌یانگ را به مقصد چین ترک کرد و اوایل صبح امروز وارد چین شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قرار است رهبر کره‌شمالی روز چهارشنبه در کنار «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور این کشور و دیگر مقامات از جمله «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران در رژه نظامی چین حضور یابد.

روزنامه رودونگ تصاویری از کیم جونگ اون در کنار همراهانش از جمله «چو سون هویی» وزیر خارجه کره‌شمالی منتشر کرد که در کابینی مخصوص و پشت میزی داخل قطار لوکس به رنگ سبز تیره نشسته‌اند.

کیم جونگ اون پیش از ورود به چین از لابراتوار موشکی کره‌شمالی بازدید کرده بود که در حال تحقیق بر روی مواد کامپوزیت فیبر کربنی است که در موتور موشک‌های بالستیک قاره‌پیما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کیم جونگ اون به همراه همراهانش در قطار لوکس

کیم جونگ اون با چه وسیله ای به چین رفت؟!

خبرگزاری دولتی و رسمی کره‌شمالی موسوم به کی‌سی‌ان‌ای نیز امروز گزارش کرد: «حداکثر نیروی محرکه موتور جدید از نوع جامد با استفاده از کامپوزیت‌های فیبر کربنی ۱۹۶۰ کیلونیوتن است که قرار است در سری موشک‌های بالستیک قاره‌پیما هواسونگ-۱۹ و نسل بعدی هواسونگ-۲۰ مورد استفاده قرار گیرد.»

معاون وزیر امور خارجه کره‌شمالی در اظهاراتی که در وب‌سایت وزارت امور خارجه این کشور منتشر شد، اعلام کرد که پیونگ‌یانگ روز دوشنبه از اظهارات شی جین‌پینگ در نشستی که خواستار حاکمیت جهانی عادلانه‌تر شده بود، حمایت کرد و افزود که همکاری بین کره‌شمالی و چین برای دستیابی به چنین ارزشی افزایش خواهد یافت.

شی جین‌پینگ روز دوشنبه در نشستی با حضور رئیس جمهور روسیه و نخست‌وزیر هند، در چالشی مستقیم با ایالات متحده، دیدگاه خود را برای یک نظم جدید امنیتی و اقتصادی جهانی که «جنوب جهانی» را در اولویت قرار می‌دهد، مطرح کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کیم جونگ اون چین سفر به چین خبر فوری قطار پوتین
بانک مرکزی دست از مخفی کاری بردارد/ گاهی لازم است بخاطر مردم از برخی مسائل گذشت
عکس: افشاگری بی سابقه مجری صداوسیما درباره سعید جلیلی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوتین هفته آینده به چین می‌رود
ترامپ: احتمالاً به‌زودی به چین سفر می‌کنم
قطار زیتونی و ضدگلوله رهبر کره شمالی
پیام دوباره کیم جونگ اون به ولادیمیر پوتین
کیم جونگ اون با قطار وارد روسیه شد
ضرغامی: رئیس جمهور «کالای ایرانی» است!
رهبر کره شمالی حمایت کامل از روسیه را اعلام کرد
فیلم: گزارش سفر یک روزه عراقچی به چین
پوتین: ادامه مذاکره با آمریکا به نظر کیم جونگ اون بستگی دارد
کرملین: تاریخ دیدار اون مشخص شد
پوتین با این قطار برای روس‌ها پیام می‌فرستد
بدل پوتین با رهبر کره شمالی دیدار کرد؟
اون و پوتین مذاکرات خصوصی را سازنده و جامع خواندند
هدیه جالب پوتین به کیم جونگ اون؛ یک گله اسب
احتمال دیدار پوتین و کیم جونگ اون در هفته آینده
هدیه‌ی لاکچری پوتین برای کیم جونگ اون
کیم جونگ اون وارد چین شد
سفر غیرمنتظره رهبر کره شمالی به چین
بیانیه مسکو درباره سفر «اون» به پکن
ترامپ: این ۳ رهبر دنیا باهوشند
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۳ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۳ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۱ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۲۲ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Yxg
tabnak.ir/005Yxg