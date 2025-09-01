En
پیام اضطراری سازمان انتقال خون به مردم

سرپرست اداره کل انتقال خون استان تهران از شهروندان تهرانی درخواست کرد که نسبت به اهدای خون اقدام کنند.
دکتر سید محمدرضا شاه‌احمد قاسمی درباره مراجعه تهرانی‌ها برای اهدای خون گفت: میزان مراجعه برای اهدای خون در شهریور ماه به دلایل گرمای هوا و افزایش سفرها و با توجه به نزدیک‌شدن به پایان تعطیلات تابستانی، کاهش می‌یابد. با توجه به میزان مراجعه برای اهدای خون از شهروندان تهرانی درخواست می‌کنم که نسبت به اهدای خون اقدام کنند تا یاری‌گر بیماران نیازمند خون و فرآورده‌های خونی باشند. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با بیان اینکه خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز روزانه است، تصریح کرد: اگرچه علم پزشکی بسیار پیشرفت کرده اما خونی که در رگ‌ها جریان دارد، هیچ جایگزینی ندارد. اداره‌کل انتقال خون استان تهران از شهروندان تهرانی درخواست می‌کند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که اهدای خون به امری مستمر تبدیل شود.  

سرپرست اداره کل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه عمر خون و فرآورده‌های خونی محدود است، توضیح داد: عمر خون و فرآورده‌های خونی محدود است؛ به نحوی که مدت‌زمان نگهداری گلبول‌های قرمز در نهایت ۳۵ روز و عمر پلاکت نیز ۴ روز است. محدود بودن عمر خون‌ و فرآورده‌های آن، مهر تاییدی بر ضرورت و نیاز اهدای خون مستمر است و همچنین پلاسما نیز تا ۳ سال قابلیت نگهداری را دارد. اگرچه پلاسما نیز یک نیاز است اما گلبول قرمز و پلاکت برای بیماران بسیار مورد نیاز است. 

 

