کته سماق با کباب تابه ای یک ترکیب بسیار خوشمزه و خاص است که اگر یکبار آن را امتحان کنید، حتما عاشقش می‌شوید، پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید.

پلوهای مخلوط همیشه محبوب هستند. سماق پلو هم یکی از همین پلوهای مخلوط است که غذایی بسیار قدیمی و اصیل است و معمولا همراه با انواع کباب ها سرو می‌شود. امروز قصد داریم کته سماق را به همراه کباب تابه ای به شما آموزش دهیم.

مواد لازم

برنج ۲ پیمانه

آب سرد ۳ پیمانه

پیاز ۲ عدد کوچک

سماق ۲ قاشق چای خوری

فلفل سیاه یک قاشق چای خوری

نمک به میزان لازم

پودر سیر نصف قاشق چای خوری

گوشت چرخ کرده ۳۰۰ گرم

روغن زیتون به اندازه لازم

گوجه فرنگی به میزان دلخواه

طرز تهیه

یک عدد پیاز را نگینی خرد کنید و با روغن زیتون تفت دهید. در ادامه یک قاشق غذاخوری سماق را با پیاز تفت دهید و یک دقیقه بعد برنج شسته شده را به آن اضافه کنید و یک دقیقه تفت دهید. آب سرد را اضافه کنید تا بجوش آید. نمک بریزید و اجازه دهید آب برنج روی حرارت کشیده شود و در این مرحله کمی سماق روی برنج بپاشید و آن را دم بیندازید.

برای طبخ کباب تابه ای، یک پیاز را رنده کنید، آب آن را بگیرید و به گوشت چرخ کرده اضافه کنید. فلفل سیاه، نمک، سماق و پودر سیر را به گوشت بیفزایید و با دست مخلوط کنید. گوشت ها را قلقلی کنید و شبیه کتلت های کوچک در بیاورید و یا همان قلقلی داخل ماهیتابه با روغن خیلی کم سرخ کنید.

گوجه ها را نیز در کنار کباب تابه ای ها یا روی کباب ها بچینید تا بپزد و در آخر روی گوجه ها و کباب ها سماق بپاشید. کته سماقی و کباب تابه ای ما آماده سرو است.