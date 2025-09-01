طرز تهیه خورش زغال اخته مجلسی در خانه

طرز تهیه خورش زغال اخته خوشمزه و مجلسی به سبک خانگی با دستور کامل و نکات کلیدی؛ غذایی متفاوت با طعم ترش و شیرین، همراه با زعفران و گردو.

یکی از دغدغه‌های همیشگی بانوان و علاقه‌مندان به آشپزی، آماده کردن غذاهایی متفاوت و خاص برای سفره‌های مهمانی است. بیشتر افراد به دنبال تنوع در منوی غذایی هستند تا میهمانان خود را با طعمی تازه و خاص غافلگیر کنند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ طرز تهیه خورش زغال اخته خوشمزه و مجلسی به سبک خانگی دقیقاً همان چیزی است که می‌تواند جلوه‌ای متفاوت به میز غذا بدهد. این خورش ترکیبی دلپذیر از طعم ترش و شیرین زغال اخته با لطافت گوشت مرغ یا گوسفند است. رنگ قرمز براق و جذاب آن، در کنار عطر زعفران و طعم بی‌نظیر، باعث می‌شود این غذا جایگاه ویژه‌ای در سفره‌های ایرانی پیدا کند.

خورش زغال اخته نه‌تنها یک غذای خوشمزه و مجلسی محسوب می‌شود، بلکه به دلیل وجود زغال اخته سرشار از ویتامین C و آنتی‌اکسیدان است. همین موضوع آن را به یک غذای سالم و مقوی تبدیل می‌کند. اگر شما هم از تکرار غذاهای روزمره خسته شده‌اید و به دنبال طعمی خاص هستید، طرز تهیه خورش زغال‌اخته انتخابی عالی برای شما باشد.

طرز تهیه خورش زغال اخته و مواد لازم برای آن

مواد لازم برای تهیه این خورش خوش‌رنگ بسیار ساده و در دسترس هستند. پایه اصلی آن زغال اخته تازه یا یخ‌زده است که طعم ترش و خاصی به غذا می‌بخشد. انتخاب نوع گوشت در این دستور بسته به ذائقه می‌تواند متفاوت باشد؛ مرغ برای کسانی که طعم سبک‌تر را می‌پسندند و گوشت گوسفند برای علاقه‌مندان به خورش‌های اصیل و مجلسی‌تر.

مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه خورش زغال اخته:

زغال اخته تازه یا یخ‌زده: ۲پیمانه – برای ایجاد طعم ترش و رنگ قرمز جذاب خورش

گوشت مرغ یا گوشت گوسفند:۴۰۰گرم – گوشت مرغ پخت سریع‌تر و طعم سبک‌تری دارد، در حالی که گوشت گوسفند مجلسی‌تر و غنی‌تر است

پیاز: ۲عدد متوسط – برای عطر و ایجاد پایه طعم خورش

رب انار: ۲قاشق غذاخوری – برای تشدید طعم ترش و شیرین و ایجاد رنگ تیره‌تر

شکر: ۲تا۳قاشق غذاخوری – جهت تعادل طعم ترشی زغال اخته و رب انار

نمک، فلفل سیاه و زردچوبه: به میزان لازم – ادویه‌های اصلی برای طعم‌دهی

دارچین: نصف قاشق چای‌خوری – برای عطر بیشتر و متعادل کردن طعم ترش خورش

گردو آسیاب‌شده: ۴قاشق غذاخوری – برای غلظت بیشتر و ایجاد طعمی شبیه خورش فسنجان

زعفران دم‌کرده: ۱قاشق غذاخوری زعفران دم کرده برای عطر و رنگ طلایی در خورش

روغن مایع یا کره: به مقدار کافی – برای سرخ کردن مواد

جایگزین‌ها:

اگر زغال اخته تازه در دسترس نبود، می‌توان از زغال اخته خشک خیس‌خورده استفاده کرد.

به‌جای رب انار ترش، می‌توان از رب انار ملس یا حتی ترکیب رب انار و رب گوجه استفاده کرد.

اگر طعم شیرین‌تر مدنظرتان است، می‌توانید مقداری آلو بخارا نیز به خورش بیفزایید.



مراحل پخت خورش زغال اخته به‌صورت مرحله‌به‌مرحله



طرز تهیه خورش زغال‌اخته نیازمند کمی حوصله و دقت است تا نتیجه نهایی خوشمزه و مجلسی شود.

آماده‌سازی گوشت

گوشت مرغ یا گوسفند را به قطعات متوسط خرد کنید. در قابلمه‌ای مناسب کمی روغن یا کره ریخته و گوشت را همراه با پیاز خردشده و ادویه‌ها تفت دهید تا بوی خامی آن گرفته شود. این مرحله باعث خوش‌عطر شدن خورش می‌شود.

افزودن آب و پخت اولیه گوشت

پس از تغییر رنگ گوشت، دو لیوان آب جوش اضافه کنید و اجازه دهید گوشت به‌آرامی بپزد. اگر از گوشت گوسفند استفاده می‌کنید، زمان بیشتری برای نرم شدن لازم است.

اضافه کردن زغال اخته‌ها

زغال اخته‌های تازه یا یخ‌زده را بشویید و در نیمه‌های پخت به قابلمه بیفزایید. این کار باعث می‌شود طعم و رنگ زغال اخته‌ها به خورش منتقل شود.

افزودن رب انار و شکر

رب انار را در کمی روغن تفت دهید تا مزه خامی آن گرفته شود. سپس به خورش اضافه کنید و هم بزنید. در این مرحله میزان شکر را نیز متناسب با ذائقه خود بیفزایید.

افزودن گردو و ادویه تکمیلی

گردوی آسیاب‌شده را به خورش اضافه کنید تا بافت آن کمی غلیظ‌تر شود و طعم مغزدار به خورش بدهد. دارچین را هم در این مرحله برای ایجاد عطری دلنشین بیفزایید.



مرحله نهایی با زعفران



در پایان زعفران دم‌کرده را به خورش اضافه کنید. زعفران علاوه بر عطر، رنگ خورش را بسیار مجلسی‌تر می‌کند. اجازه دهید خورش روی حرارت ملایم جا بیفتد.

سرو خورش

خورش زغال اخته را در ظرفی زیبا بریزید و روی آن چند دانه زغال اخته تازه و خلال پسته برای تزئین قرار دهید. این خورش بهترین همراه برای برنج سفید یا زعفرانی است.

نکات کلیدی در طرز تهیه خورش زغال اخته

رعایت برخی نکات کوچک در طرز تهیه خورش زغال‌اخته می‌تواند نتیجه نهایی را حرفه‌ای‌تر کند:

زغال اخته تازه طعم و رنگ بهتری دارد، اما در صورت نبود آن می‌توان از نوع یخ‌زده یا خشک‌شده هم استفاده کرد.

بهتر است رب انار را پیش از افزودن به خورش، کمی در روغن تفت دهید تا خورش مزه خامی نداشته باشد.

میزان شکر و ترشی خورش را مطابق ذائقه خانواده تنظیم کنید. بعضی افراد خورش زغال اخته ترش‌تر دوست دارند و برخی شیرین‌تر.

اگر خورش بیش از حد ترش شد، می‌توانید کمی عسل یا شیره انگور اضافه کنید.

اضافه کردن گردو باعث شباهت خورش به فسنجان می‌شود و خورش را غلیظ‌تر و مقوی‌تر می‌کند.

حتماً خورش را با شعله ملایم بپزید تا جا بیفتد و طعم‌ها به‌خوبی در هم ترکیب شوند.

پیشنهاد سرو خورش زغال اخته



خورش زغال اخته یک غذای خاص و مجلسی است که بهتر است همراه با برنج ایرانی سرو شود. برای مهمانی‌ها می‌توان برنج زعفرانی درست کرد و لابه‌لای آن از خلال بادام و پسته استفاده نمود تا سفره جلوه‌ای زیباتر داشته باشد.

برای تزئین خورش، چند دانه زغال اخته تازه روی آن بریزید تا رنگ قرمز خوشرنگ خورش بیشتر جلوه کند. همچنین می‌توانید کمی پیاز داغ طلایی یا خلال نارنج برای زیبایی و طعم اضافه کنید.

نوشیدنی‌هایی مثل دوغ سنتی، شربت به‌لیمو یا شربت زعفران همراه مناسبی برای این خورش محسوب می‌شوند. اگر این خورش را در مهمانی‌ها سرو می‌کنید، انتخاب ظروف مسی یا سفالی جلوه‌ای سنتی و جذاب به سفره خواهد داد.

راز خوشمزگی خورش زغال اخته در خانه

راز اصلی خوشمزگی این خورش، تعادل میان ترشی و شیرینی آن است. هرچه طعم خورش متعادل‌تر باشد، نتیجه نهایی لذیذتر خواهد بود. استفاده از مواد تازه، پخت با حرارت ملایم، افزودن زعفران و استفاده از گردوی آسیاب‌شده در غلظت و طعم خورش بسیار تأثیرگذار است. با رعایت این نکات، می‌توانید خورشی درست کنید که همه مهمانان از دیدن و خوردن آن لذت ببرند.