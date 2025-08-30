قیمت طلا و سکه روز شنبه با افزایش قابل توجهی در کانال‌های جدید بازگشایی شد. ورود قیمت دلار به کانال ۱۰۳ هزار تومانی و افزایشی شدن اونس جهانی طلا قیمت سکه امامی را در کانال ۹۸ میلیونی نشاند و طلا را به سقف کانال هشت میلیون تومانی نزدیک کرد

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت طلا و سکه در اولین روز معاملاتی هفته با رشد قابل توجه در تمام قطعات و وزن‌ها بازگشایی شد. ورود قیمت دلار به کانال ۱۰۳ هزار تومانی متاثر از رشد ریسک‌های سیاسی و سیگنال‌های نامساعدی که روانه بازار‌ها شد، انفجار قیمت در بازار طلا و سکه را به همراه داشت. سکه امامی روز شنبه در کانال ۹۸ میلیون تومانی بازگشایی شد و سایر قطعات سکه نیز با افزایش‌های میلیونی در قله‌های جدیدی قرار گرفتند. در پایان معاملات اولین روز هفته رشد قیمت‌ها تا حدودی تعدیل شد و غیر از سکه بهار آزادی سایر قطعات سکه و قیمت طلا عقب‌نشینی کردند.

معامله‌گران معتقدند افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه، تحت تاثیر افزایش تقاضا و نگرانی‌های موجود از احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران است. در این شرایط، فعالان بازار در انتظار اخبار جدید از مذاکرات سیاسی هستند، زیرا معتقدند تحولات بین‌المللی نقش مهمی در جهت‌گیری قیمت‌ها در بازار ارز و طلا خواهد داشت.

پیش بینی قیمت طلا و سکه

کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط فعلی بازار و ادامه روند افزایشی قیمت دلار و نگرانی‌های سیاسی، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت طلا و سکه در روز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ در مسیر افزایشی قرار گیرد. آنها می‌گویند در صورت تداوم روند افزایشی قیمت دلار، احتمال برگشت قیمت سکه امامی به محدوده ۹۸ میلیون تومان و رسیدن قیمت طلا به مرز ۸.۸ میلیون تومان وجود دارد.

در عین حال، اگر قیمت دلار به طور موقت کاهش یابد یا اخبار مثبت از مذاکرات منتشر شود، احتمال عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه وجود دارد.

نقره داخلی رشد کرد، نقره جهانی کاهشی شد

گفتنی است اونس جهانی طلا در لحظه نگارش این گزارش با رشد نزدیک به دو دلاری روی رقم ۳۴۴۸ دلاری در حال معامله است. اونس جهانی نقره نیز روی رقم ۳۹ دلار و ۷۰ سنتی در حال معامله است و افت محدود سه سنتی دارد. هر گرم نقره ۹۹۹ روی رقم ۱۳۹ هزار و ۹۶۰ تومانی ایستاد و افزایش پنج هزار ۵۵۰ تومانی داشت.

قیمت سکه بهار آزادی ۴ میلیون تومان صعود کرد

قیمت سکه امامی روز شنبه با رشد یک میلیون و ۹۹۰ هزار تومانی روی رقم ۹۵ میلیون و ۴۹۵ هزار تومانی معامله شد. قیمت سکه بهار آزادی با رشد چهار میلیون و ۲۱۵ هزار تومانی روی رقم ۸۸ میلیون و ۷۹۵ هزار تومانی معامله شد.

گفتنی است نیم‌سکه با رشد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی و ربع سکه با رشد یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به ترتیب با رقم ۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شدند. قیمت سکه گرمی با رقم ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی بسته شد و رشد ۴۰۰ هزار تومانی داشت.

مثقال طلا در کانال ۳۷ میلیونی معامله شد

قیمت طلا روز شنبه افزایشی شد. هر مثقال طلای ۱۸ عیار با رشد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی با رقم ۳۷ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۳۱۲ هزار تومانی در محدوده هشت میلیون و ۶۵۷ هزار تومانی ایستاد. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم هشت میلیون و ۵۴۰ هزار تومان معامله شد.

روند حباب قطعات سکه ناتراز شد

حباب سکه روز شنبه در بیشتر قطعات کاهش داشت. حباب سکه امامی یک میلیون و ۴۵۸ هزار تومان، نیم‌سکه ۲۴۱ هزار تومان و سکه گرمی ۲۸ هزار تومان کاهش داشت. حباب سکه بهار آزادی ۶۴۴ هزار تومان و ربع سکه ۷۳۵ هزار تومان رشد داشت.