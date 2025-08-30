En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد

تحریم دوباره، مقاومت دوباره/ مکانیسم ماشه و نقشه‌های تهران برای بقا

در شرایطی که بار دیگر سایه تحریم‌های فراگیر بین‌المللی بر اقتصاد ایران افتاده، صنعت نفت بار اصلی این فشار را بر دوش می‌کشد. با این حال، تهران بی‌کار ننشسته و در پی راه‌هایی برای خنثی‌سازی این فشارهاست.
کد خبر: ۱۳۲۵۴۸۹
| |
562 بازدید
|
۳

تحریم دوباره، مقاومت دوباره/ مکانیسم ماشه و نقشه‌های تهران برای بقا

مکانیسم ماشه بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، به یکی از کشور‌های مشارکت‌کننده در برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض جدی توافق توسط ایران، با اعلام به شورای امنیت، یک بازه ۳۰ روزه برای بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی پیش از برجام (تحریم‌های متعددی مانند تحریم‌های تسلیحاتی، مالی، بانکی و نفتی) فراهم شود؛ حتی بدون نیاز به وتو! 
این ماجرا در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، توسط انگلستان، فرانسه و آلمان راه‌اندازی شد و فرآیند ۳۰ روزه برای بازگرداندن تحریم‌ها آغاز شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازگرداندن تحریم‌های پیشین به‌معنای انسداد کامل مسیر فروش نفت ایران به بازار‌های جهانی، قطع دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی و فعال شدن مجدد محدودیت‌های مالی و بانکی است.

اگر حتی کشور‌هایی مانند چین نیز تابع تحریم‌ها شوند، صادرات نفت ایران دچار بحران شدیدی می‌شود. در حالی که تا پیش از این، چین یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران به‌شمار می‌رفت.

سرنوشت دارایی های نفتی ایران چه می شود؟

به گفته کارشناسان، بازگشت تحریم‌ها به همراه ایجاد ناامنی اقتصادی، ضعف شدید ارزش ریال و افزایش شدید نرخ تورم همراه است. طبق گزارش‌ها، ارز کشور حتی پیش از فعال شدن ماشه تا بیش از یک میلیون ریال برای هر دلار سقوط کرده بود. 

از سویی دیگر بازگشت تحریم‌ها باعث مسدود شدن دارایی‌های خارجی ایران، محدودیت در انجام معاملات مالی و دشواری در همکاری‌های بین‌المللی در حوزه نفت می‌شود.

استفاده از مکانیسم ماشه از سوی اروپا، زمینه‌ساز گسست دیپلماسی و تضعیف همکاری‌های امنیتی و انرژی با ایران می‌شود. البته ایران استفاده از این ابزار را «غیرقانونی» خوانده و تهدید به واکنش کرده است.

چین و هند مسیری برای تنفس / سناریوهایی برای کاهش فشار

گسترش همکاری راهبردی با چین و هند به‌عنوان بزرگ‌ترین خریداران نفت، از جمله راهکار‌های کلیدی و مؤثر برای کاهش وابستگی به بازار‌های غربی است. 

این کشور‌ها حاضرند نفت را خریداری کنند تا تحریم‌ها را دور بزند، چرا که کیک اقتصادی آنها به شکلی است که همواره تقاضای برای نفت را دارا ست. ایران روش‌هایی مانند انتقال کشتی‌به‌کشتی، تغییر پرچم نفتکش‌ها، واسطه‌گری و تغییر اسناد منبع محموله‌ها را برای پوشاندن مبدأ نفت و ادامه فروش استفاده کرده است.

ساخت و توسعه پالایشگاه در داخل کشور، یا حتی خارج از ایران، به‌منظور تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بالا، توسعه بیشتر فرآورده های پتروشیمی به ویژه فرآورده هایی که ارزش افزوده بیشتری دارند، کمک شایانی به کاهش آسیب‌های خام‌فروشی و افزایش درآمد دارد.

برقراری تعاملات دیپلماتیک مؤثر و فعال در سازمان‌هایی مانند اوپک و اوپک‌پلاس می‌تواند موقعیت ایران را در تعیین سهمیه‌ها و قیمت‌گذاری جهانی تقویت کند. پذیرش استاندارد‌های FATF نیز برای بازگشت روابط بانکی با شرکای بین‌المللی حیاتی است. این در حالی است که به طور کلی تمرکز بر حمایت از فناوری‌های نو، شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی، می‌تواند پایه‌های اقتصاد را در شرایط تحریم مستحکم کند.

رمزارزها را جدی بگیریم؟

استفاده از ابزار‌هایی مثل رمزارز، نظام بانکی مستقل و پیمان پولی نیز مؤثر است. هدایت نقدینگی بزرگ داخلی از طریق بورس برای ایجاد تأسیسات پالایشی، هم درآمدزایی داخلی را افزایش می‌دهد و هم سرمایه را از بازار‌های غیرمولد مثل ارز و طلا خارج می‌کند.

توسعه بنادر، اسکله‌ها و پالایشگاه‌های مشترک یا در کشور‌های دیگر، همکاری با چین برای تسهیل صادرات نفت، و ایجاد مسیر‌های زمینی جایگزین برای کاهش آسیب تحریم، راهبرد‌هایی مؤثر هستند. دریافت درآمد نفتی به‌وسیله رمزارزها، استفاده از تهاتر یا شبکه‌های مالی جایگزین، ابزار‌هایی هستند که می‌توانند مشکلات بانکی ناشی از تحریم را تا حد زیادی کاهش دهند.

به گزارش تابناک، در نهایت، فعال شدن مکانیسم ماشه، آبشار فشار بر صنعت نفت ایران را به همراه دارد؛ اما با بهره‌گیری از روش‌های کوتاه‌مدت برای حفظ صادرات و درآمد، و برنامه‌های بلندمدت برای بازسازی پایه اقتصادی، ایران می‌تواند این فشار‌ها را مدیریت و آثار آن را کاهش دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مکانیسم ماشه صادرات نفت فروش نفت قیمت نفت ایران چین روسیه نفتکش
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ایران و روسیه بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین و هند
چین تولیدکننده نفت می‌شود؟
صادرات نفت ایران به چین رکورد زد
دیپلماسی فعال انرژی بسترساز بهبود شرایط اقتصادی است/ صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشور‌ها اهمیت دارد
عراق چه مقدار نفت در ۱ ماه فروخت؟
افزایش ۲۶ درصدی صادرات نفت ایران به چین
صادرات نفت ایران رکورد زد
صادرات نفت ایران چقدر است؟
عربستان مسیر صادرات نفت به چین را امن می‌کند
مذاکرات تهران - واشنگتن بر میزان صادرات نفت ایران افزود
روسیه: تحریم‌های نفتی علیه ایران غیرقانونی است
ونزوئلا با وجود تحریم ۴ برابر ایران نفت صادر می‌کند
صادرات نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها نزدیک شد
واکنش جنبش نجباء عراق به ماجرای نفتکش ایرانی
روسیه مشتری جدید نفتی پیدا کرد
یک میلیون بشکه نفت می‌توان فروخت
آمریکایی‌ها نمی‌توانند مانع صادرات نفت ایران شوند
در شرایط بلاتکلیفی برجام،‌ تکلیف نفت ایران چه می‌شود؟
صادرات نفت به ۲.۸ میلیون بشکه رسید
وظیفه تامین ارز بر دوش صادرات غیرنفتی است/ در دولت قبل نفت ۱۰۰ دلاری فروخته می‌شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
البته الان وقت مقاومت آقازاده ها و رانت بگیر هاست. قوه قضاییه سریع تمام اموال غیر مجاز مافیا رو به نفع مردم ضبط کنه. ما دیگه خسته ایم مگر اینکه جلوی الیگاریش ها و یقه سفید ها گرفته بشه تا جون تازه بگیریم. تابناک مدیونی انتشار ندی. حداقل من تو فامیل دارم کسی که از رانت دولتی ده ها خونه داره داده اجاره خب این مقاومت حالیش نیست ما اجاره نشین ها بدبختیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
1
پاسخ
خودتون‌مقاومت کنید بما چه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
1
پاسخ
آنها هم پخمه نیستند و تمام این راهکار های آرزو مآبانه شمارا میدانند و قبلاً نیز اگر چشمشان را بر روی به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها بسته بودند برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت جهانی انرژی بود ولی این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۵ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۴۸ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۳۳ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۰ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۷۳ نظر)
tabnak.ir/005Yor
tabnak.ir/005Yor