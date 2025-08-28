به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ واشنگتنپست مدعی شد که سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان قصد دارند تا به طور مشترک تصمیم خود برای آغاز روند فعالسازی مکانیسم «اسنپبک» علیه ایران را امروز به شورای امنیت اطلاعرسانی کنند.
واشنگتنپست مدعی شد که تروئیکا قصد دارد تا ضمن اعلام این تصمیم به شورای امنیت، درباره آنچه «نقض قابلتوجه توافق هستهای سال ۲۰۱۵ توسط ایران (!)» خوانده شده است، به این نهاد اطلاع داده و اعلام کنند که تحریمهای بینالمللی که ذیل توافق مذکور تعلیق شده بود را مجدداً علیه تهران برقرار و اعمال خواهند کرد.
پیشتر پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه مدعی شد که وزرای خارجه سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتوگو با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا به او اطلاع دادهاند که روند فعالسازی مکانیسم «اسنپبک» علیه ایران را از امروز آغاز میکنند.
اسنپبک به معنای بازگشت تمام تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است که ذیل توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران، لغو شده بود. مقامات ایرانی گفتهاند که فعالسازی مکانیسم ماشه به خروج تهران از پیمان منع گسترش منجر خواهد شد.
آکسیوس نوشت که فرانسه، آلمان و انگلیس تا پایان آگوست به ایران فرصت دادند تا درباره برنامه هستهای خود گامهای برداشته و از فعال شدن مکانیسم ماشه اجتناب کند. وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر دراینباره خودداری کرده است.
به نوشته آکسیوس، اروپاییها از ایران خواستهاند تا مذاکرات با آمریکا برای دستیابی به یک توافق هستهای را از سر گرفته و به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه دسترسی کامل به آنچه ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی خوانده شده است را بدهند.
به ادعای این رسانه آمریکایی، مذاکرات روز سهشنبه بین دیپلماتهای ارشد ایرانی و اروپایی بدون نتیجهای خاص و پیشنهادی ملموس از جانب ایران به پایان رسید. یک منبع مطلع به این مذاکرات مدعی شد که ایرانیها «هیچ پیشنهاد ملموس، دقیق و قابل تحققی را ارائه نداده و در نتیجه در را روی احتمال تمدید ضربالاجل فعالسازی اسنپبک بسته و راه را برای اعمال مجدد تحریمها هموار کردند.»
به ادعای یک دیپلمات اروپایی در توضیح تصمیم بروکسل به فعالسازی اسنپبک، «سران تروئیکای معتقدند که ایران تعهدات خود ذیل توافق هستهای سال ۲۰۱۵ را سالها به وضوح نقض کرده و هیچ گام محکمی برای علاج شرایط برنداشته است»! این ادعا در حالی مطرح شده است که واشنگتن در سال ۲۰۱۸ به طور یکطرفه و غیرقانونی از برجام خارج شد.
روند فعالسازی مکانیسم ماشه ۳۰ روز طول میکشد و اروپاییها میخواهند تا پیش از ریاست دورهای روسیه بر شورای امنیت در ماه اکتبر، کار را به سرانجام برسانند.
یک دیپلمات اروپایی همچنین مدعی شد که «آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه به معنای پایان دیپلماسی نیست و سه کشور اروپایی همچنان از تعامل با ایران در هفتههای منتهی به اجرایی شدن تحریمهای سازمان ملل متحد، استقبال میکنند.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید