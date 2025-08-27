En
قیمت روز میوه و تره‌بار چهارشنبه ۵ شهریور

قیمت عمده محصولات کشاورزی (میوه، سبزیجات و صیفی‌جات) تا هفته منتهی به ۹ شهریور ۱۴۰۴ از سوی میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران اعلام شد.
قیمت عمده محصولات کشاورزی (میوه، سبزیجات و صیفی‌جات) تا هفته منتهی به ۹ شهریور ۱۴۰۴ از سوی میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران اعلام شد.

بازار میوه

به گزارش تابناک؛ قیمت انواع میوه‌های تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم آلبالو ۲۹۸، انگور ۹۹ تا ۱۸۸، انجیر زرد و سیاه ۵۹ تا ۱۹۸، آلو ۱۹۸، پرتقال ۹۸، زغال اخته ۲۰۰ تا ۲۲۰، سیب ترش ۱۴۸، سیب سبز ۲۲۰، شلیل ۱۵۹ تا ۱۷۸، شلیل انجیر ۱۹۸، گلابی ۱۲۰ تا ۲۳۰، هلو ۱۳۸ تا ۱۹۸ و هلو انجیری ۱۹۵ تا ۲۱۰ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه ۱۶.۹۰۰ تا ۲۷، خربزه ۴۹.۸۰۰، جانا ۳۹.۸۰۰ و طالبی ۴۹.۸۰۰ تومان است.

همچنین هر کیلو گرم گردو تازه ۸۸، بادام ۱۸۸ و پسته ۴۸۹ تا ۵۸۰ هزار تومان در حال عرضه است.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلو گرم موز ۱۵۹ تا ۱۷۹، انبه ۲۷۸ و آناناس ۲۳۸ تا ۲۶۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بازار سبزیجات

قیمت انواع سبزیجات تولید داخل در میوه فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلو گرم بادمجان ۳۹.۸۰۰ تا ۵۴.۸۰۰، بامیه ۹۸، خیار ۵۴.۸۰۰ تا ۷۹.۸۰۰، ذرت ۵۸، ذرت ریز ۷۵، سبزی خوردن ۵۵، سیر تازه ۱۷۸ تا ۱۹۸، کاهو ۴۹.۸۰۰ تا ۵۹.۸۰۰، کرفس ۳۹.۸۰۰، کدو مسما ۳۴.۸۰۰، کلم سفید ۲۹.۸۰۰، کلم قرمز ۲۹.۸۰۰ تا ۳۵، کمپوزه ۸۵، گوجه‌فرنگی ۲۶.۸۰۰ تا ۳۴.۸۰۰، لوبیا سبز ۹۸، لیمو ترش ۱۷۸، فلفل ۱۰۰، فلفل دلمه سبز ۳۹.۸۰۰، فلفل دلمه رنگی ۴۹.۸۰۰، هویج ۳۹.۸۰۰ و هر بسته گوجه زیتونی ۴۰۰ گرمی ۱۵۹ هزار تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلوگرم ۲۸.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰، پیاز سفید ۱۹.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰ و پیاز زرد ۱۸.۸۰۰ تا ۳۵.۸۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، اختلاف قیمت میوه هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره بار ۳۵ درصد و سبزیجات ۲۸ درصد است.

در ادامه جدول قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی میدان بزرگ میوه و تره بار تهران قابل مشاهده است.
