En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین وضعیت رسیدگی به اصلاحات قانون مهریه در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود در صحن مجلس بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه را در دستور کار دارند.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۱۲
| |
535 بازدید
آخرین وضعیت رسیدگی به اصلاحات قانون مهریه در مجلس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار خود دارند:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

- ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهریه قانون مهریه مجلس شورای اسلامی خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شما بنویسید؛ نظرتان درباره کاهش سقف اجرایی مهریه به ۱۴ سکه چیست؟
مجلس حقوق زنان را زیر سوال برد!
مهریه قانونی چند سکه است؟
قانون کاهش مهریه به کجا رسید؟
واکنش دولت به طرح جدید کاهش مهریه
باید چه راهکارهای علمی و قانونی برای ساماندهی موضوع مهریه در پیش گرفت؟
مزایا و معایب تعیین سقف مهریه تا ۱۴ سکه
کاهش مهریه به ۱۴ سکه؛ قانون یا لغو تدریجی یک حق؟
مهریه ۱۴ سکه می‌شود؟
مجازات حبس مردان از قانون مهریه حذف شد
ممنوع‌الخروجی بدهکاران مهریه حذف می‌شود؟
از رباعیات خیام تا نصف هیکل داماد و دو کیلو بال مگس
تغییر در قانون مهریه و مالیات مهریه در سال جدید
قانون مهریه، احتمالا از دستور کار مجلس خارج شود
قانون مهریه اصلاح می‌شود
گزارشی از مهریه های عجیب و غریب
صنعت تکنولوژی: صفحه تلویزیون خود را بچشید
مهریه دیگر زندان ندارد
لیست اموال قابل توقیف در ازای مهریه
طلاق و مهریه گرفتن برای زنان سخت‌تر می‌شود
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
افشای میزان اورانیوم ۶۰ درصد باقی مانده از جنگ اهرم فشار را از ایران می‌گیرد/ تهران ممکن است با گفت‌و‌گو با آمریکا اروپایی‌ها را دور بزند
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۹ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۵ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۱۶ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۲ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۸ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۷۴ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۴ نظر)
tabnak.ir/005YfY
tabnak.ir/005YfY