آخرین وضعیت رسیدگی به اصلاحات قانون مهریه در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود در صحن مجلس بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه را در دستور کار دارند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ شهریورماه ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این جلسه رسیدگی به موارد زیر را در دستور کار خود دارند:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور

- ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

