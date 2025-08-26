ادعای آکسیوس درباره نشست ایران و تروئیکای اروپایی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، باراک راوید خبرنگار وبگاه آکسیوس در خصوص نشست امروز ژنو میان ایران و تروئیکای اروپایی در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: یک منبع آگاه از نشست تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) با ایران به من گفت که ایرانیها «جزئیات ملموس و قابل اجرایی ارائه نکردهاند»!
خبرنگار وبگاه آکسیوس در پیام دیگری در ایکس مدعی شد: منبع دوم به من گفت که ایرانیها برای تمدید اسنپ بک، اطلاعات بسیار کمی در اختیار نمایندگان ۳ کشور اروپایی قرار دادهاند. در حالی که ۵ روز به پایان مهلت قانونی باقی مانده است، مدیر سیاسی ۳ کشور اروپایی و اتحادیه اروپا اکنون مقامات سیاسی خود را برای تصمیمگیری در مورد اسنپ بک مطلع خواهند کرد!
این در حالیست که کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در سخنانی پس از پایان این نشست اعلام کرد: «دکتر تختروانچی و اینجانب جلسه دیگری با مدیران سیاسی ۳ کشور اروپایی در ژنو برگزار کردیم. هر دو طرف دیدگاههای خود را در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کردند. ایران همچنان به دیپلماسی و یک راهحل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است. زمان آن است که ۳ کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.»
