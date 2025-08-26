En
تابناک گزارش می‌دهد

پایان مذاکرات ایران و اروپا بدون صدور بیانیه/بقایی: مذاکره با اروپا ادامه خواهد داشت/ «وال استریت ژورنال»: ایران قول‌هایی داده است

دور جدید گفت‌و‌گو‌های ایران و تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) در ژنو به پایان رسید.
|
کاظم غریب‌آبادی» معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دکتر تخت‌روانچی و اینجانب جلسه دیگری با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در ژنو برگزار کردیم. هر دو طرف دیدگاه‌های خود را در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کردند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، نشست تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) و ایران امروز سه شنبه چهارم شهریور در ژنو به پایان رسید.

به نقل از مهر، المیادین در خبری اعلام کرده که این گفت‌و‌گو‌ها بدون صدور هیچ بیانیه‌ای پایان یافت.

کاظم غریب‌آبادی» معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نتایج دور جدید گفت‌و‌گو‌های ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام و نماینده اتحادیه اروپا در ژنو را تشریح و در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دکتر تخت‌روانچی و اینجانب جلسه دیگری با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی در ژنو برگزار کردیم. هر دو طرف دیدگاه‌های خود را در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ تشریح کردند.

معاون وزیر خارجه ایران در ادامه نوشت: ایران همچنان به دیپلماسی و یک راه‌حل دیپلماتیک سودمند برای هر دو طرف متعهد است.

دیپلمات ارشد ایرانی در پایان نوشت: زمان آن است که سه کشور اروپایی و شورای امنیت سازمان ملل انتخاب درستی انجام دهند و به دیپلماسی، زمان و فضا بدهند.

بقایی: مذاکره ایران با اروپا ادامه خواهد داشت

اسماعیل بقایی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره جزئیات مذاکره ایران با سه کشور اروپایی گفت: در مذاکره امروز ایران با ۳ کشور اروپایی، مطالبه ایران در زمینه رفع تحریم‌ها و حقوق هسته‌ای صریح و روشن به طرف اروپایی گفته شد.

وی افزود: به اروپایی‌ها تشریح کردیم که به‌دلایل حقوقی حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارند و اگر چنین اتفاقی بیفتد برای آن‌ها تبعات خواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: در هفته‌های اخیر کشورهای اروپایی ادعای توسل به سازوکار بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت را مطرح کرده بودند که ایران در مواضع اصولی خود تأکید کرد.

بقایی گفت: بر اساس دلایل روشن حقوقی و قانونی، سه کشور اروپایی چنین حقی ندارند و در صورت اقدام، تبعات آن متوجه همان کشورها خواهد بود.

به گفته وی، قرار شد در روزهای آینده تماس‌ها بین طرفین ادامه پیدا کند.

روایت «وال استریت ژورنال» از مذاکرات امروز

«لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در خصوص نشست ژنو ادعا کرد: منابع آگاه از مذاکرات ژنو بین ۳ کشور اروپایی / ‏ اتحادیه اروپا و ایران اعلام کردند که این نشست هیچ نتیجه قطعی نداشته است.

خبرنگار روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» افزود: من متوجه شده‌ام که ایران قول‌هایی داده است، اما آنها فاقد جزئیات یا مفاهیم لازم بودند.

«لارنس نورمن» ادعا کرد: بعلاوه؛ درک من این است که اسنپ بک همچنان مسیر رویدادها پس از جلسه امروز ژنو است. اما تصمیمات نهایی گرفته نشده است.

روایت «آکسیوس» از مذاکرات

باراک راوید خبرنگار وبگاه آکسیوس در خصوص نشست امروز ژنو میان ایران و تروئیکای اروپایی در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: یک منبع آگاه از نشست تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) با ایران به من گفت که ایرانی‌ها «جزئیات ملموس و قابل اجرایی ارائه نکرده‌اند»!

خبرنگار وبگاه آکسیوس در پیام دیگری در ایکس مدعی شد: منبع دوم به من گفت که ایرانی‌ها برای تمدید اسنپ بک، اطلاعات بسیار کمی در اختیار نمایندگان ۳ کشور اروپایی قرار داده‌اند. در حالی که ۵ روز به پایان مهلت قانونی باقی مانده است، مدیر سیاسی ۳ کشور اروپایی و اتحادیه اروپا اکنون مقامات سیاسی خود را برای تصمیم‌گیری در مورد اسنپ بک مطلع خواهند کرد!

به گزارش تابناک، دور جدید مذاکرات ایران و تروئکای اروپایی (آلمان، انگلیس و فرانسه) در حالی در ژنو برگزار شد که وزرای خارجه ایران و طرف اروپایی روز جمعه ۳۱ مرداد گفتگوی تلفنی داشتند و بر ادامه مذاکرات در روز سه شنبه ۴ شهریور توافق کرده بودند.

بر اساس اعلام تهران، در این گفتگوی تلفنی، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ بک و مسئولیت سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی در این خصوص تشریح گردید، و وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشور‌ها برای توسل به سازوکار مزبور، نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد.

عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که در دفاع از خود مقتدرانه عمل می‌کند، مسیر دیپلماسی را نیز هیچ‌گاه ترک نکرده و برای هر راه‌حل دیپلماتیک که حقوق و منافع مردم ایران را تضمین نماید آمادگی دارد.

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تکرار ایده طرف‌های اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ با هدف فراهم‌کردن زمان بیشتر برای دیپلماسی، تصریح کرد این تصمیمی است که اساساً شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اتخاذ کند؛ و جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه مواضع و دیدگاه‌های اصولی خود را در این خصوص دارد، در این فرایند ورود ندارد. 

عراقچی گفت در عین حال ایران با دوستان خود در شورای امنیت در خصوص آثار چنین اقدامی، و مسیر پیش‌رو، مشورت و تبادل نظر خواهد کرد.

سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر آمادگی کشور‌های اروپایی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک تاکید کردند.

سه قدرت اروپایی در ۸ آگوست به شورای امنیت سازمان ملل نامه‌ای نوشتند و گام‌های مورد نظر خود را در خصوص «مکانیسم ماشه» تشریح کردند. آنها گفتند که به ایران پیشنهاد تمدید کوتاه‌مدت در این مورد را داده‌اند، اما هنوز پاسخی از ایران دریافت نکرده‌اند.

پیشتر تروئیکای اروپایی اعلام کرده مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا باید به فوریت از سر گرفته شود و سه کشور اروپایی آماده هستند تا از این روند حمایت کنند.

بدین منظور، سه کشور اروپایی به ایران تمدید محدود مفاد مرتبط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را در ازای ازسرگیری مذاکرات توسط ایران و رسیدگی به برخی از فوری‌ترین نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد شفافیت و گستردگی برنامه هسته‌ای‌اش پیشنهاد داده‌اند.

چنین تمدیدی برای فراهم آوردن زمان اضافی برای مذاکرات با هدف تحقق یک توافق جدید اعطا خواهد شد، در حالی که امکان بازگردانی تحریم‌های مرتبط علیه ایران برای جلوگیری از گسترش هسته‌ای حفظ می‌شود.

مقامات آمریکایی پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت عدم نشان دادن علاقه‌ای قوی‌تر از سوی ایران برای رفع نگرانی‌های غرب، مکانیسم ماشه فعال خواهد شد. آنها همچنین بر انجام مذاکرات مستقیم با ایران تأکید کرده‌اند.

پیش از نشست استانبول و گفت‌و‌گو میان ایران و سه کشور اروپایی، خبرگزاری رویترز به نقل از سه دیپلمات اروپایی، یک دیپلمات منطقه‌ای و یک دیپلمات ایرانی نوشته بود که محور اصلی نشست استانبول، مکانیسم ماشه خواهد بود.

آنها گفته بودند که کشور‌های اروپایی قصد دارند در این جلسه، پیشنهاد تمدید ۶ ماهه مهلت فعال‌سازی این مکانیسم را به ایران ارائه کنند.

در عوض، ایران باید در مورد مسائل مهم از جمله مذاکرات با واشنگتن، همکاری کامل با آژانس و پاسخگویی در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا، تعهداتی را ارائه دهد.

