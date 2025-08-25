رونمایی ایلان ماسک از استارتاپ جدید هوش مصنوعی خود با نام «Macrohard»

ایلان ماسک، کارآفرین مشهور و بنیان‌گذار پروژه‌هایی چون تسلا، استارلینک و xAI، از راه‌اندازی یک استارتاپ جدید در حوزه هوش مصنوعی با نام طنزآمیز «Macrohard» خبر داد. این استارتاپ که زیرمجموعه‌ای از xAI محسوب می‌شود، با هدف رقابت با غول‌هایی مانند OpenAI و گوگل جمینی فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ایلان ماسک، کارآفرین مشهور و بنیان‌گذار پروژه‌هایی چون تسلا، استارلینک و xAI، از راه‌اندازی یک استارتاپ جدید در حوزه هوش مصنوعی با نام طنزآمیز «Macrohard» خبر داد. این استارتاپ که زیرمجموعه‌ای از xAI محسوب می‌شود، با هدف رقابت با غول‌هایی مانند OpenAI و گوگل جمینی فعالیت خود را آغاز کرده است.

در اعلامیه‌ای که ماسک از طریق شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) منتشر کرد، با لحنی طنز به نام شرکت جدید اشاره و به مایکروسافت کنایه زد. با این حال، او تأکید کرد که این پروژه با وجود نام شوخ‌طبعانه‌اش، اهدافی کاملاً جدی در زمینه تحول هوش مصنوعی و توسعه نرم‌افزار دارد.

به گفته ماسک، شرکت‌هایی مانند مایکروسافت عمدتاً فاقد تولیدات سخت‌افزاری هستند و این موضوع به هوش مصنوعی امکان می‌دهد که بتواند آن‌ها را به‌طور کامل شبیه‌سازی کند. او این قابلیت را یکی از انگیزه‌های کلیدی برای تأسیس Macrohard دانست و اظهار کرد که این استارتاپ می‌تواند نحوه توسعه نرم‌افزار را به‌طور بنیادی تغییر دهد.

وب‌سایت Android Headlines نیز گزارش داده که Macrohard به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های xAI طراحی شده و مأموریت آن رقابت مستقیم با پلتفرم‌های پیشرفته هوش مصنوعی مانند Gemini و OpenAI است. در همین راستا، چت‌بات Grok 5 که توسط xAI در حال توسعه است، نقشی کلیدی در آینده‌ی Macrohard خواهد داشت و قرار است به یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای هوش مصنوعی تبدیل شود.

اعلام این پروژه با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی همراه بود. کاربران با انتشار میم‌ها و شوخی‌های متعدد، به نام و ایده این استارتاپ پرداختند. یکی از کاربران نوشت: «اگر بتوانید نرم‌افزاری بسازید که ویروس و درِ پشتی نداشته باشد، فوق‌العاده می‌شود.» دیگری اظهار داشت: «اگر xAI موفق شود، دوران انحصار نرم‌افزار توسط غول‌های فعلی تمام خواهد شد.»

راه‌اندازی Macrohard بار دیگر نشان می‌دهد که ایلان ماسک به دنبال بازتعریف آینده صنعت نرم‌افزار با تکیه بر توانمندی‌های هوش مصنوعی است. اقدامی که می‌تواند مسیر رقابت در این صنعت را وارد مرحله‌ای تازه کند.