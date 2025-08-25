En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رونمایی ایلان ماسک از استارتاپ جدید هوش مصنوعی خود با نام «Macrohard»

ایلان ماسک، کارآفرین مشهور و بنیان‌گذار پروژه‌هایی چون تسلا، استارلینک و xAI، از راه‌اندازی یک استارتاپ جدید در حوزه هوش مصنوعی با نام طنزآمیز «Macrohard» خبر داد. این استارتاپ که زیرمجموعه‌ای از xAI محسوب می‌شود، با هدف رقابت با غول‌هایی مانند OpenAI و گوگل جمینی فعالیت خود را آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۴۵۸۱
| |
373 بازدید
|
۱

رونمایی ایلان ماسک از استارتاپ جدید هوش مصنوعی خود با نام «Macrohard»

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ایلان ماسک، کارآفرین مشهور و بنیان‌گذار پروژه‌هایی چون تسلا، استارلینک و xAI، از راه‌اندازی یک استارتاپ جدید در حوزه هوش مصنوعی با نام طنزآمیز «Macrohard» خبر داد. این استارتاپ که زیرمجموعه‌ای از xAI محسوب می‌شود، با هدف رقابت با غول‌هایی مانند OpenAI و گوگل جمینی فعالیت خود را آغاز کرده است.

در اعلامیه‌ای که ماسک از طریق شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) منتشر کرد، با لحنی طنز به نام شرکت جدید اشاره و به مایکروسافت کنایه زد. با این حال، او تأکید کرد که این پروژه با وجود نام شوخ‌طبعانه‌اش، اهدافی کاملاً جدی در زمینه تحول هوش مصنوعی و توسعه نرم‌افزار دارد.

به گفته ماسک، شرکت‌هایی مانند مایکروسافت عمدتاً فاقد تولیدات سخت‌افزاری هستند و این موضوع به هوش مصنوعی امکان می‌دهد که بتواند آن‌ها را به‌طور کامل شبیه‌سازی کند. او این قابلیت را یکی از انگیزه‌های کلیدی برای تأسیس Macrohard دانست و اظهار کرد که این استارتاپ می‌تواند نحوه توسعه نرم‌افزار را به‌طور بنیادی تغییر دهد.

وب‌سایت Android Headlines نیز گزارش داده که Macrohard به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های xAI طراحی شده و مأموریت آن رقابت مستقیم با پلتفرم‌های پیشرفته هوش مصنوعی مانند Gemini و OpenAI است. در همین راستا، چت‌بات Grok 5 که توسط xAI در حال توسعه است، نقشی کلیدی در آینده‌ی Macrohard خواهد داشت و قرار است به یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای هوش مصنوعی تبدیل شود.

اعلام این پروژه با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی همراه بود. کاربران با انتشار میم‌ها و شوخی‌های متعدد، به نام و ایده این استارتاپ پرداختند. یکی از کاربران نوشت: «اگر بتوانید نرم‌افزاری بسازید که ویروس و درِ پشتی نداشته باشد، فوق‌العاده می‌شود.» دیگری اظهار داشت: «اگر xAI موفق شود، دوران انحصار نرم‌افزار توسط غول‌های فعلی تمام خواهد شد.»

راه‌اندازی Macrohard بار دیگر نشان می‌دهد که ایلان ماسک به دنبال بازتعریف آینده صنعت نرم‌افزار با تکیه بر توانمندی‌های هوش مصنوعی است. اقدامی که می‌تواند مسیر رقابت در این صنعت را وارد مرحله‌ای تازه کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایلان ماسک هوش مصنوعی استارتاپ فناوری علم
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پدر ایلان ماسک از موشک‌های فضایی روسیه تمجید کرد
ساخت ربات انسان‌نما با رحم مصنوعی تکذیب شد
هوش مصنوعی برای تشخیص علائم سرطان آموزش دیده است
تشخیص سریع و دقیق بیوتیول‌ها با حسگر نانویی مبتنی بر گوشی هوشمند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
هیچ هوش مصنوعی ای به اندازه ی یک صدم مدل اوپن ای آی کارایی واقعی نداره ...
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۶ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۲۰۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۷۵ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۰ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005YaD
tabnak.ir/005YaD