به گزارش تابناک، این صرفاً یک داستان تخیلی نیست؛ بلکه پیش‌بینی جاه‌طلبانه‌ای است که اخیراً در یک کنفرانس جهانی مطرح شده و یک سرمایه‌گذار باهوش نقشه راهی برای بزرگ‌ترین انتقال ثروت تاریخ بشر ترسیم کرده است. با پتانسیل جابه‌جایی تریلیون‌ها دلار به جیب گروهی کوچک، همه در اندیشه آنند که چگونه بتوان از این فرصت طلایی بهره‌مند شد.

انقلابی که ثروت جهان را دگرگون می‌سازد

این پیش‌بینی حول پنج پلتفرم نوآوری می‌چرخد که ممکن است طی ده سال آینده ۵۰ برابر شوند! اگر این امر تحقق یابد، تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP، یعنی مجموع ارزش همه کالا‌ها و خدمات یک کشور) می‌تواند ۱۰ برابر گردد، امری که تأثیر آن با انقلابی که با اختراع ماشین بخار در قرن نوزدهم رخ داد برابری می‌کند.

بر اساس گزارش‌های تازه، تا سال ۲۰۳۵ این صنایع می‌توانند بیش از ۷۰ درصد از بازار سهام جهانی را تشکیل دهند و ارزش آنها از ۲۰۰ تریلیون دلار نیز فراتر رود. تصور کنید، این مقدار بیشتر از کل ثروت ایران در سال ۲۰۲۵ (حدود ۱.۵ تریلیون دلار) در چند سال است! این صرفاً درباره تکنولوژی نیست؛ بلکه نحوه زندگی، کار و سرمایه‌گذاری ما را دگرگون می‌سازد. خبر مسرت‌بخش آن است که نیازی به ثروت هنگفت نیست؛ با برنامه‌ریزی هوشمند، حتی با سرمایه اندک می‌توان شانس خود را آزمود.

اگر این امر تحقق یابد، تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP، یعنی مجموع ارزش همه کالا‌ها و خدمات یک کشور) می‌تواند ۱۰ برابر گردد، امری که تأثیر آن با انقلابی که با اختراع ماشین بخار در قرن نوزدهم رخ داد برابری می‌کند.

پنج ستون اصلی اقتصاد آینده

۱. هوش مصنوعی و رباتیک : هوش مصنوعی (AI) دیگر تنها در فیلم‌ها دیده نمی‌شود؛ بلکه در حال تبدیل شدن به قلب اقتصاد آینده است. تا سال ۲۰۳۰، بازار AI در جهان به ۱.۸ تریلیون دلار و رباتیک به ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. برای نمونه، تسلا در حال کار بر روی ربات‌های انسان‌نمای خود (مانند Optimus) است که می‌توانند در کارخانه‌ها فعالیت کنند و حتی ممکن است روزی بیش از تاکسی‌های خودکارش درآمد داشته باشند. یک مطالعه آینده‌نگرانه پیش‌بینی می‌کند که تا ۲۰۲۵، این تکنولوژی بتواند هزینه تولید، مثلاً گوشی یا خودرو در ایران را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و فرصت‌های شغلی جدیدی مانند برنامه‌نویسی AI را پدید آورد.

۲. مولتی‌اومیکس و CRISPR : این ماجرای پزشکی آینده را رقم می‌زند! مولتی‌اومیکس یعنی تحلیل ژن‌ها، پروتئین‌ها و متابولیسم بدن، و CRISPR روشی برای ویرایش ژنتیکی است که می‌تواند بیماری‌ها را ریشه‌کن سازد. برای مثال، در حال حاضر در جهان با CRISPR کم‌خونی داسی‌شکل (یک بیماری خونی) را در یک جلسه درمان کرده‌اند. بازار ژنومیکس تا ۲۰۴۰ می‌تواند به ۲۶ تریلیون دلار برسد—بیشتر از کل بودجه نفت ایران! تا ۲۰۲۶ نیز ممکن است بتوان با یک آزمایش خون ساده سرطان را با دقت ۹۵ درصد تشخیص داد، که می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد.

۳. ذخیره‌سازی انرژی : باتری‌های مقرون‌به‌صرفه قرار است جهان را متحول سازند. تا ۲۰۲۸، تسلا هدف خود را ارائه سواری با هزینه ۲۵ سنت به ازای هر مایل (حدود ۶۰۰ تومان با نرخ فعلی) قرار داده است.

بازار باتری تا ۲۰۳۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید و می‌تواند مصرف انرژی خانه‌ها یا حتی کارخانه‌های ایران را با پنل‌های خورشیدی ارزان‌تر کند. پیش‌بینی شده که تا ۲۰۳۰، این فناوری ۱۵ درصد آلودگی کربن را کاهش دهد—مثلاً معادل حذف میلیون‌ها خودرو بنزینی از جاده‌ها!

۴. بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال : بیت‌کوین دیگر تنها یک ارز مجازی نیست؛ تا ۲۰۳۵ ممکن است ارزش آن به ۲۰ تریلیون دلار برسد، که ۴۰۰ برابر قیمت اولیه‌اش است (مثلاً از ۲۵۰ دلار به میلیون‌ها!). استیبل‌کوین‌ها (ارز‌های دیجیتالی با قیمت ثابت) نیز تا ۲۰۲۷ می‌توانند ۱۰ تریلیون دلار تراکنش بین‌المللی را مدیریت کنند، که می‌تواند برای تجارت ایران با جهان بسیار مفید باشد. بلاکچین (فناوری‌ای که تراکنش‌ها را شفاف و امن می‌سازد) می‌تواند هزینه بانکداری را ۲۰ درصد کاهش دهد و به کسب‌وکار‌های کوچک یاری رساند.

۵. فضا و حمل‌ونقل خودمختار: استارلینک (اینترنت ماهواره‌ای ایلان ماسک) تا ۲۰۵۰ می‌تواند ۲۵۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد و اینترنت را حتی به روستا‌های دورافتاده ایران برساند. تاکسی‌های خودکار و خودرو‌های پرنده (EVTOL ها) نیز تا ۲۰۳۵ یک بازار ۱۰ تریلیونی پدید خواهند آورد. اکتشاف فضا نیز تا ۲۰۴۰ به ۱ تریلیون دلار خواهد رسید—مثلاً تصور کنید ایران روزی پایگاه در ماه داشته باشد!

گنج ناشناخته: آب، آینده‌ای که نادیده گرفته شده است

در میان این هیجان تکنولوژی، یک امر حیاتی را فراموش نکنیم: آب. هر مرکز داده AI، ربات و حتی خود ما به آب نیازمندیم، اما زیرساخت‌های آب ایران و جهان در حال فرسودگی‌اند. تا ۲۰۳۰، طبق گزارش سازمان ملل، تقاضای آب ۴۰ درصد بیشتر از عرضه خواهد بود—مثلاً با خشکسالی‌هایی که در ایران شاهد بوده‌ایم، این مشکل جدی‌تر است. اکنون یک ایده نوین وارد شده است: سیستم‌های آب غیرمتمرکز (یعنی آب‌رسانی محلی با تکنولوژی جدید) که می‌تواند ۲۰.۳ درصد سود سالانه به سرمایه‌گذاران ارائه دهد—بیشتر از نفت یا املاک! با هر ۱۰۰،۰۰۰ دلار سرمایه، سالانه ۱.۴ میلیون گالون آب (معادل آب مصرفی یک شهر کوچک) بازسازی خواهد شد. این هم سودآور است و هم ناجی محیط‌زیست.

این چشم‌انداز فرصتی بی‌نظیر را به نمایش می‌گذارد. دهه آینده ثروت را به دست کسانی خواهد سپرد که به‌موقع اقدام کنند—مانند کارآفرینانی که ایده‌های نو ارائه می‌دهند، سرمایه‌گذارانی که پیش از دیگران حرکت می‌کنند، یا حتی افراد عادی که تغییرات بزرگ را فرا می‌گیرند. با سه ترفند ساده—شناخت شکست الگو‌ها (مثلاً زمانی که یک روش قدیمی دیگر پاسخگو نیست)، پیگیری کاهش هزینه‌ها، و شرط‌بندی بر ترکیب تکنولوژی‌ها—می‌توان بر این موج سوار شد.