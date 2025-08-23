سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی کشور گفت: در حال حاضر محورهای منتهی به خراسان رضوی پرحجم اما روان است. همچنین محورهای شمالی شامل فیروزکوه، هراز، چالوس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، ترافیک پرحجم اما بدون گره ترافیکی گزارش شدهاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه اوج ترافیک عصرگاهی در برخی محورهای شمالی دور از انتظار نیست، افزود: پیشبینی ما این است که از غروب امروز بار ترافیک در محور چالوس به سمت جنوب افزایش یابد و احتمالاً به شرایط سنگین برسد. در صورت بروز این وضعیت و برای مدیریت ایمن تردد، طرح یکطرفه کردن مسیر شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال اجرا خواهد شد.
جانشین رییس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با برنامهریزی سفر، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از توقفهای غیرضروری، به روانسازی ترافیک و پیشگیری از حوادث کمک کنند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.