تأکید ایران و روسیه بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱؛ رونمایی از سیاست تهران درباره مکانیسم ماشه

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ایده طرفهای اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ با هدف فراهمکردن زمان بیشتر برای دیپلماسی، تصریح کرد این تصمیمی است که اساساً شورای امنیت سازمان ملل متحد باید اتخاذ کند؛ و جمهوری اسلامی ایران در عین اینکه مواضع و دیدگاههای اصولی خود را در این خصوص دارد، در این فرایند ورود ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در یک گفتگوی تلفنی، راجع به تحولات مربوط به موضوع هستهای ایران بهویژه تحرکات سه کشور اروپایی در آستانه موعد قانونی خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و همچنین موضوع همکاری ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تبادل نظر کردند.
در این گفتوگو بر این نکته تاکید شد که سه کشور اروپایی به دلیل قصور در ایفای تعهدات برجامی از یکسو و همراهی با آمریکا در حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران از سوی دیگر، مرتکب نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ شده و بنابراین فاقد صلاحیت قانونی و اخلاقی برای توسل به سازوکار حل اختلاف برجام با هدف بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت هستند.
وزرای امور خارجه ایران و روسیه در این گفتوگو، مسیر پیش روی مذاکرات هستهای را ارزیابی نموده و بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر تاکید کردند.
وزیر امور خارجه ایران در خصوص ایده سه کشور اروپایی برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ موضع اصولی ایران را تشریح و تصریح کرد که از نظر ایران تصمیمگیری در مورد تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ بر عهده شورای امنیت و اعضای آن است.
دو طرف در این گفتوگو بر ادامه تعامل و رایزنی بین ایران و روسیه در سطوح مختلف برای پیشبرد بهتر مواضع مشترک تاکید کردند.
گفتگوی ایران و اروپا درباره «مکانیسم ماشه»
این اعلام موضع در حالی صورت گرفت که وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی مشترک با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران روز جمعه ۳۱ مرداد به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
در این گفتگوی تلفنی، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ بک و مسئولیت سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی در این خصوص تشریح گردید، و وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشورها برای توسل به سازوکار مزبور، نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد.
عراقچی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همانطور که در دفاع از خود مقتدرانه عمل میکند، مسیر دیپلماسی را نیز هیچگاه ترک نکرده و برای هر راهحل دیپلماتیک که حقوق و منافع مردم ایران را تضمین نماید آمادگی دارد.
عراقچی گفت در عین حال ایران با دوستان خود در شورای امنیت در خصوص آثار چنین اقدامی، و مسیر پیشرو، مشورت و تبادل نظر خواهد کرد.
سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در این گفتگوی تلفنی بار دیگر بر آمادگی کشورهای اروپایی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک تاکید کردند.
در پایان مقرر گردید گفتوگوهای ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا سه شنبه هفته آینده در سطح معاونین وزارت امور خارجه پیگیری شود.
روایت اروپا از گفتوگو با ایران
مقامات اروپایی روز جمعه و در پیامهایی جداگانه محور گفتوگوهای خود با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تشریح کردند.
«کایا کالاس» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزرای خارجه سه کشور اروپایی و سید عباس عراقچی تماس مهمی داشتند. اروپا متعهد به حصول یک راهحل دیپلماتیک برای موضوع هستهای است. با نزدیک شدن به ضربالاجل سازوکار ماشه، آمادگی ایران برای تعامل با آمریکا حیاتی خواهد بود. ایران همچنین باید بهطور کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند.»
روایت آلمان
«یوهان وادهفول» وزیر امور خارجه آلمان نیز در پیامی نوشت: «امروز من، دیوید لمی، ژان نوئل بارو و کایا کالاس با عراقچی درباره برنامه هستهای ایران گفتوگو کردیم. ما به مدیران سیاسی خود دستور دادهایم که هفته آینده با همتایان ایرانی دیدار کنند.»
وی افزود: «ما همچنان به دیپلماسی پایبندیم، اما زمان بسیار کوتاه است و ایران باید بهطور جدی به تعامل بپردازد تا از فعال شدن سازوکار ماشه جلوگیری کند. ما به وضوح گفتهایم که اجازه نخواهیم داد که سازوکار بازگشت تحریمها بدون حصول یک توافق قابل راستیآزمایی و پایدار منقضی شود.»
روایت فرانسه
«ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه نیز در پیامی دیگر در اینباره نوشت: «به همراه همکارانم دیوید لمی، یوهان وادهفول و کایا کالاس یک تماس مهم با همتای ایرانی درباره برنامه هستهای و تحریمهایی که به دنبال بازاعمال آنها هستیم، داشتم. زمان تنگ است. هفته آینده دیدار جدیدی در این رابطه برگزار خواهد شد.»
وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد: ما گفتگوی تلفنی جدیدی با وزیر امور خارجه ایران داشتیم.
«ژان نوئل بارو» طی سخنانی افزود: در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه انگلیس و آلمان مشارکت داشتند.
روایت انگلیس
«دیوید لمی» وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد که به همراه همتایان اروپایی خود با وزیر خارجه ایران گفتوگو کرده است.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود: بار دیگر نگرانیها درباره برنامه هستهای تهران را مطرح کردهاند.
وزیر امورخارجه انگلیس افزود: در این گفتوگوها، یک راهحل دیپلماتیک به ایران پیشنهاد شده که شامل تمدید تخفیف تحریمها است، اما وی تأکید کرد که «زمان محدود است».
روایت آکسیوس از گفتگوی ایران و تروئیکای اروپا
«باراک راوید» خبرنگار اکسیوس درباره گفتگوی تلفنی وزاری خارجه تروئیکای اروپایی و وزیر خارجه ایران نوشت: به گفته یک منبع آگاه، تماس وزرای خارجه سه کشور اروپایی با عراقچی هیچ پیشرفتی به همراه نداشت و وزیر خارجه ایران هیچ پیشنهاد یا ایده تازهای برای رفع نگرانیها درباره برنامه هستهای مطرح نکرد.
در ادامه این مطلب آمده است: «این تماس با لحنی تقابلی آغاز شد و وزیر خارجه ایران در ابتدای آن در مورد اینکه آیا سه کشور اروپایی حق دارند سازوکار بازگشت خودکار تحریمها (اسنپبک) را فعال کنند یا نه، سخنانی تند بیان کرد.
پس از واکنش سه کشور اروپایی، عراقچی اندکی گشایش نسبت به تمدید اسنپبک نشان داد، اما تأکید کرد که این تصمیم بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است، نه ایران.
عراقچی علاقه واقعی به دستیابی به توافق نشان نداد و صرفاً برگزاری نشستی میان معاونانش و مدیران سیاسی سه کشور اروپایی را مطرح کرد.
درباره ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده، عراقچی روشن کرد که این ذخایر زیر آوار دفن شده و در حال حاضر راه واقعی برای بیرون آوردن آن وجود ندارد.
وزیر خارجه ایران تمایلی برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا نشان نداد و گفت این ایالات متحده است که علاقهای به مذاکره ندارد.
عراقچی همچنین گفت که ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری میکند و هیچ نشانهای نداد که ایران ممکن است به بازرسان سازمان ملل دسترسی بدهد.»
