ویتکاف به لاریجانی پیام داد؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی عصر چهارشنبه با «گابریل لوچینگر» معاون وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی سوئیس دیدار و گفتوگو کرد.
طبق گزارش کانال تلگرامی لاریجانی، در این دیدار مسائل مهم منطقهای و موضوع هستهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد طرف سوئیسی نتایج رایزنیهای خود با دیگر طرفها را به اطلاع تهران برساند.
اما شبکه لبنانی «المیادین» به نقل از منابع دیپلماتیک غربی مدعی شد که لوچینگر حامل پیامی از سوی «استیو ویتکاف»، فرستاده آمریکا در امور خاورمیانه، به تهران بوده است.
بر اساس ادعای این منابع، پیام واشنگتن حاوی اعلام آمادگی برای آغاز مذاکرات با ایران همراه با تضمینهایی مبنی بر عدم بروز جنگ در جریان گفتوگوها بوده است.
این ادعا تاکنون از سوی منابع رسمی ایران یا آمریکا تأیید یا تکذیب نشده است.
با این حال، «باراک راوید» خبرنگار اسرائیلی پایگاه خبری «آکسیوس» گزارش المیادین را رد کرده و نوشته ویتکاف چنین پیامی را منتقل نکرده است.
از طرفی، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران نیز شامگاه چهارشنبه در اظهاراتی با بیان اینکه «از تعامل دیپلماتیک با کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا و مذاکره با آمریکا در موضوع هستهای نیز هرگز ابا نکردهایم» تأکید کرد: «در این زمینه برنامهریزی کرده و حتی اقدام هم کردهایم. همه شاهد بودند که ما پنج دور مذاکره داشتیم که در نهایت، به جنگ منتهی شد. بهعبارت دیگر، رویکرد ما استفاده از مذاکره و ابزار دیپلماسی در روابط خارجی بوده و تقویت این رویکرد مدنظر قرار گرفته است.»
عراقچی افزود که تا نقطه مذاکره با آمریکا فاصلهای وجود دارد.
