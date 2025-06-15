En
نماینده کنگره آمریکا: جنگ با ایران، جنگ ما نیست

این جنگ ما نیست. ما نباید نیروهای نظامی خود را درگیر این ماجرا کنیم
نماینده کنگره آمریکا: جنگ با ایران، جنگ ما نیست

به گزارش تابناک؛ توماس مسی: «این جنگ ما نیست. ما نباید نیروهای نظامی خود را درگیر این ماجرا کنیم. افزون بر این، چنین اقدامی نیازمند رأی کنگره است.»

کنگره آمریکا آمریکا جنگ جنگ اسرائیل و ایران خبر فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
0
2
پاسخ
رای کنگره؟ کنگره همه طرف اسرائیلن.
