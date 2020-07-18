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آبکشی ظروف، میوه و سبزیجات را جدی بگیرید!

کد خبر: ۹۹۱۲۳۱
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶ 18 July 2020

 

اگر می‌خواهید این روزها علاوه بر مشکلات مربوط به شیوع کرونا، با بیماری‌های دستگاه گوارش مواجه نشوید، این گزارش را تا انتها ببینید و توصیه‌های دکتر کدیور، فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را جدی بگیرید.

 

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