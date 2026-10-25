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فروپاشی در عربستان و اروپا؛ قدرت گرفتن ایران

ایران هم از جنگ متضرر خواهد شد ولی همانطور که در دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به اثبات رسید قوی‌تر خواهد شد و به ماندگاری بیشتری دست خواهد یافت؛ کمااینکه از جنگ تحمیلی ۸ ساله هم آب‌دیده‌تر بیرون آمد.
کد خبر: ۱۴۰۰۲۳۰
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قدرت گرفتن ایران

به گزارش تابناک؛ نکته مهمی که باید سران کشورهای اروپائی، کشورهای عربی منطقه، رژیم صهیونیستی و آمریکا به آن توجه نمایند این است که ایران در برابر هیچ جنگی از پا درنمی‌آید و نه‌تنها تمام نمی‌شود بلکه قوی‌تر و در برابر مهاجمان سرسخت‌تر می‌شود. این تجربه روشنی است که از دو جنگ تحمیلی 12 روزه و 40 روزه به دست آمده و اکنون نتایج ملموس آن در اختیار سران این کشورها قرار دارد.

یکی از بدیهی‌ترین واقعیت‌ها این است که جنگ هرگز به نفع هیچکس و هیچ ملت و کشوری نیست. 

به همین دلیل، ایران آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود و طرف‌های دیگر باید بدانند اگر فریب نتانیاهوی جنایتکار بالفطره را بخورند و بار دیگر وارد جنگ علیه ایران شوند بیشترین ضرر متوجه خودشان خواهد شد و یکبار دیگر زمینه برای قوی‌تر شدن ایران و مصمم‌تر شدن مردم ایران برای تنبیه متجاوزین فراهم خواهد شد.

کشورهای عربی اکنون بشدت دچار رکود اقتصادی شده و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

صاحبنظران غربی احتمال پایان یافتن حکومت آل ‌سعود را می‌دهند. پایه‌های حکومت‌های شیوخ حوزه خلیج فارس هم همینقدر سست است و کشورهای اروپائی هم وضعیت بهتری ندارند.

در این میان، ایران هم از جنگ متضرر خواهد شد ولی همانطور که در دو جنگ تحمیلی 12 روزه و 40 روزه به اثبات رسید قوی‌تر خواهد شد و به ماندگاری بیشتری دست خواهد یافت کمااینکه از جنگ تحمیلی 8 ساله هم آب‌دیده‌تر بیرون آمد.

ایران اکنون هم از نظر تجهیزات نظامی، هم از نظر اراده نیروهای مسلح برای تنبیه متجاوزان و هم از نظر تصمیم مردم برای مقاومت در برابر دشمنان تا تحمیل قطعی شکست بر آنها در عالی‌ترین سطح آمادگی قرار دارد.

این واقعیت انکارناپذیر به ترامپ می‌فهماند که برخلاف توهمات او «ایران تمام شدنی نیست» و با قدرت و اراده ملی خود به ترتیبات مورد نظر سلطه‌گران در منطقه پایان خواهد داد. پس به نفع ترامپ است که برای همیشه هوس جنگ با ایران را کنار بگذارد.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

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قدرت گرفتن ایران عربستان ایران فروپاشی جنگ کشورهای عربی اروپا
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