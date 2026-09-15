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ارتش آمریکا درپی جنگ ایران در آستانه فروپاشی قرار گرفت!

رسانه آمریکایی به نقل از مقاماتی گزارش داد ارتش آمریکا به دلیل جنگ علیه ایران «تحت فشار» است و این وضعیت می‌تواند ارتش ایالات متحده را «در آستانه فروپاشی» قرار دهد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۳۲
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ارتش آمریکا

به گزارش تابناک، دو مقام آمریکایی آگاه عصر سه‌شنبه به پایگاه خبری اینترسپت گفتند: همزمان با گسترش درگیری‌ها در منطقه، ارتش ایالات متحده با فهرست رو به رشدی از چالش‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و ازجمله آنها می‌توان به حملات دفاعی ایران به پایگاه‌ها و کشتی‌های جنگی ایالات متحده در خاورمیانه، ذخایر خالی مهمات دفاعی، افزایش تلفات، مشکلات تعمیر و نگهداری کشتی‌ها، استقرار طولانی مدت نیروهای آمریکایی، لجستیک پیچیده، تضعیف روحیه و مجموعه‌ای از مسائل دیگر که تلفات سنگینی بر سربازان این کشور وارد کرده، اشاره کرد که با اظهارات خوش‌بینانه دولت دونالد ترامپ در تضاد است.

هر دو مقام مذکور که نام خود را فاش نکرده‌اند اما ظاهرا نسبت به اقدامات آمریکا در غرب آسیا مطلع هستند، گفتند: طبق گزارش‌های اطلاعاتی، عملیات اخیر ایران به کشتی‌های جنگی با موشک‌های بالستیک نوعی استراتژی است که می‌خواهد پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده در ماه نوامبر فشار اقتصادی بر آمریکا را به‌اصطلاح تا خرخره افزایش دهد.

اینترسپت در ادامه گزارش خود استدلال کرد: توانایی ایران در غلبه بر پدافند هوایی ایالات متحده در خاورمیانه با استفاده از پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک پیشرفته، ارتش ایالات متحده را در وضعیت متزلزلی قرار داده است.

یکی از این مقامات آمریکایی گفت: دولت دونالد ترامپ در شناخت قدرت نظامی ایران ناکام مانده است.

مقام دیگر هم به «فقدان کامل برنامه‌ریزی آمریکا» برای جنگ علیه ایران اشاره کرد و گفت: طبق آمار رسمی پنتاگون، تنها از ۷ ژوئیه، صدها تلفات آمریکایی در اثر حملات به ایران رخ داده است.

این مقامات هر دو خاطرنشان کردند: توانایی ارتش آمریکا برای عملکرد در اوج ظرفیت در ساعات اولیه جنگ فلج شد؛ درست زمانی که حمله موشکی و پهپادی ایران در ۲۸ فوریه تاسیسات نیروی دریایی آمریکا در منامه، بحرین، مهمترین قطب لجستیک منطقه را نابود کرد.

پنتاگون ماه‌ها ادعا می‌کرد که این حملات «تاثیر قابل‌توجهی» نداشته، اما هفته گذشته هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا اذعان کرد که «ایران، پایگاه آمریکا در بحرین را به جهنم تبدیل کردند».

تحقیقات روزنامه وال استریت ژورنال پیش از این نشان داده بود که بازسازی ستاد، پادگان‌ها و برج‌های ارتباطی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در پایگاه هوایی بحرین ممکن است بیش از ۴۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.

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