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تدارکات آمریکا برای احتمال ازسرگیری جنگ با ایران

آمریکا در حال تقویت گسترده نیروهای خود در خاورمیانه و ارسال سامانه‌های پدافندی به کشورهای عربی برای احتمال ازسرگیری جنگ با ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۱۶
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ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که آمریکا در حال تقویت گسترده نیروهای خود در خاورمیانه و ارسال سامانه‌های پدافندی به کشورهای عربی برای احتمال ازسرگیری جنگ ایران است.

تحرکات ایالات متحده برای ازسرگیری جنگ با ایران در حالی انجام می شود که روز گذشته رویترز به نقل از سه مقام ارشد ایرانی و یک فرد نزدیک گزارش داده بود که، فرماندهان ارشد در حال بررسی طرح‌هایی برای گسترش دامنه اهداف احتمالی هستند؛ اهدافی که تنها به مراکز و منافع مرتبط با آمریکا محدود نمی‌شود و ممکن است کشورهای پشتیبان عملیات نظامی واشنگتن و حتی اهدافی خارج از خاورمیانه را نیز شامل شود.

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tabnak.ir/005rS8
tabnak.ir/005rS8