دیدار ترامپ با سران کشورهای عربی در نیویورک درباره ایران

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، نشست ویژه‌ای را با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تعدادی دیگر از کشورهای منطقه برگزار کرد.

کوشنر و ویتکاف جلسه بسیار سازنده‌ای با میانجی‌گران ایران داشتند

ترامپ در این نشست با تکرار مواضع متناقض خود درباره ایران با اشاره به دیدار اخیر نمایندگانش با نمایندگان ایران در نیویورک گفت: با ایران یا توافق می‌کنیم یا جنگ خیلی زود خاتمه خواهد یافت.

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ترامپ که به شدت به دلیل افزایش قیمت انرژی و سوخت تحت فشار است تلاش کرد از این نشست با سران منطقه منافع اقتصادی حاصل کند.

وی که خود به دلیل جنگ غیرقانونی علیه ایران و عدم پایبندی به تعهدات مانع اصلی کاهش تنش در منطقه است، گفت: امیدوارم پیش از آنکه خیلی دیر شود، ایرانی‌ها سریع کار درست را انجام دهند.

وی با تکرار لفاظی‌های جنگ طلبانه گفت که زمانی خواهد رسید که خیلی دیر شده باشد.

ترامپ درباره نشست با مقامات ایران گفت که کوشنر و ویتکاف جلسه بسیار سازنده‌ای با میانجی‌‌های ایران داشتند.

ترامپ گفت: باید ببینیم در این باره چه اتفاقی می‌افتد. فکر می‌کنم آن‌ها شتاب زیادی برای رسیدن به توافق دارند. این چیزی است که از همه می‌شنویم.

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید به حمله به کوه کلنگ و تاسیسات ایران کرد و مدعی شد که ایالات متحده آمریکا ممکن است مجبور شود کوه کلنگ را منفجر کند.