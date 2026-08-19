اروپا هدف بعدی ایران در دور جدید جنگ
روزنامه انگلیسی "فایننشال تایمز" در مطلبی مدعی شد، ایران در نظر دارد در صورتی که دور جدیدی از جنگ با آمریکا آغاز شود، به مراکز نظامی مورد استفاده آمریکا در اروپا حمله کند.
فایننشال تایمز به نقل از منابعی از داخل حاکمیت ایران مدعی شده، ایران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا در صورت تشدید جنگ توسط دونالد ترامپ است.
فایننشال تایمز مدعی شده ۲ منبع آگاه نزدیک به حکومت ایران به این روزنامه گفتند که نیروهای ایرانی، حمله به داراییهای آمریکا در کشورهای جنوب شرقی اروپا مانند بلغارستان را ارزیابی کردهاند. دولت بلغارستان ماه گذشته استفاده از پایگاه هوایی "بزمر" خود را برای هواپیماهای سوخترسان آمریکا تصویب کرد.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، یکی از این منابع آگاه افزود که قبرس، جایی که یک پایگاه هوایی بریتانیا در ماه مارس توسط یک پهپاد مورد حمله قرار گرفت، نیز از جمله اهداف بالقوه برای تلافی در صورت هرگونه حمله مجدد آمریکا است.
این منابع آگاه گفتند که نیروهای ایرانی به طور جداگانه حمله به کابلهای فیبر نوری زیر دریایی در تنگه هرمز را در صورت تشدید تنش بررسی کردهاند.
فایننشال تایمز در ادامه نوشت: این تهدیدات نشان دهنده روحیه مبارزهجویانه در تهران است، جایی که بسیاری از مقامات حکومت به طور فزایندهای از سرگیری دوباره جنگ را تنها در مساله زمان میبینند، و در اصل آن تردیدی ندارند.
ترامپ روز سهشنبه گفت که "هیچ مذاکره یا گفتگویی در جریان یا برنامهریزیشده" با تهران وجود ندارد.
سپاه پاسداران ایران و دیگر فرماندهان نظامی هشدار دادهاند که در هرگونه درگیری تمامعیار جدید، ایران فراتر از استراتژی قبلی خود مبنی بر حمله به داراییهای نظامی، تاسیسات انرژی و سایر زیرساختهای ایالات متحده در خاورمیانه، به اهداف دورتری هم حمله خواهد کرد.
سپاه پاسداران ماه گذشته بریتانیا را به خاطر استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی این کشور تهدید کرد و گفت که "هر پایگاهی که برای حمله به خاک ایران استفاده شود، یک هدف مشروع تلقی خواهد شد".
"سیدارت کاوشال"، پژوهشگر اندیشکده موسسه خدمات متحد سلطنتی در لندن، تهدید موشکهای ایران علیه اهداف در اروپا و جاهای دیگر را "واقعی، اما محدود" توصیف کرد.
ایران میتواند موشکهای بالستیک میانبرد مانند سری شهاب خود را علیه داراییهای ایالات متحده در جنوب و جنوب شرقی اروپا پرتاب کند، اما کاوشال گفت که این موشکها برای آسیب رساندن به بردهای طولانیتر به مشکل برمیخورند.
به گفته منابع داخلی در ایران، واکنش تلافی جویانه ایران به اقدامات واشنگتن بستگی دارد.
یکی از منابع در ایران گفت که تهران در حال آمادهسازی طرحی برای گسترش بیشتر درگیری است تا ترامپ بتواند تهدیدهای قبلی خود مبنی بر حمله به زیرساختهای ایران را عملی کند. رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته گفت که واشنگتن هر بار که جمهوری اسلامی کشتیای را در تنگه هدف قرار دهد، یک پل یا نیروگاه ایرانی را نابود خواهد کرد.
دومین منبع داخلی گفت که ایران در صورت تجاوز آمریکا "هیچ محدودیتی" برای پاسخ خود قائل نخواهد شد. این شخص گفت: "اگر آمریکا زیادهروی کند، ایران به هر قیمتی از خود دفاع خواهد کرد، فراتر از منطقه خواهد رفت و به اروپا نیز حمله خواهد کرد. "
ایران تمایل خود را برای حمله به اهداف دور نشان داده است. در هفتههای نخست پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه، واشنگتن تهران را به شلیک موشک به سمت پایگاه "دیگو گارسیا" – یک پایگاه نظامی مشترک آمریکا و انگلیس در اقیانوس هند – با حدود ۴ هزار کیلومتر فاصله از ایران- متهم کرد.
ترکیه نیز در ماه مارس گذشته اعلام کرد که پدافند هوایی ناتو چندین موشک بالستیک پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است، در حالی که پایگاه هوایی انگلیس در "آکروتیری" قبرس، در همان ماه توسط یک پهپاد مورد حمله قرار گرفت. مقامات غربی در آن زمان گفتند که گمان میکنند این یک پهپاد ایرانی بوده که توسط نیروهای " محور مقاومت" شلیک شده است، نه خود تهران. ایران نیز اعلام کرد برخی حملات میتواند از سوی اسرائیل و در قالب عملیات پرچم دروغین و نسبت دادن آن به ایران، انجام گرفته باشد.
موشک ایرانی خرمشهر ۴
این افراد آگاه گفتند که حمله ماه گذشته ایران به پایگاه آمریکایی در اردن که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی شد، دقیقترین حمله دوربردی بود که ایران انجام داده و توانایی خود را در هدف قرار دادن اهداف در فواصل طولانیتر نشان داده است.
یکی از افراد آگاه گفت: "این همچنین پیامی به اروپا بود: اروپا نیز میتواند موشک دریافت کند، بنابراین باید بداند که در این جنگ کجا باید بایستد. یک اشتباه بسیار بزرگ، مانند هدف قرار دادن زیرساختهای ما، میتواند باعث شود جنگ فراتر از منطقه رفته و به اروپا برسد. "
یادداشت تفاهم ماه ژوئن بین ایالات متحده و ایران ماه گذشته پس از حمله تهران به کشتیها در تنگه هرمز از هم پاشید و هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق موقت متهم کردند که منجر به دورهایی از حملات تلافیجویانه و محاصره مجدد بنادر ایران توسط ایالات متحده شد.
هفتهها تلاش دیپلماتیک نتوانسته است به موفقیتی برای بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات بر سر یک توافق گستردهتر برای پایان دادن به جنگ منجر شود و ترامپ به طور فزایندهای از این بنبست ناامید شده است.
کاوشال گفت که اگر ایران بخواهد به اهداف دوردستتر حمله کند باید سوخت بیشتر و وزن کلاهک انفجاری کمتری روی موشکها قرار دهد، که این مساله به این معنی است که خسارات حمله احتمالی به اهداف دورتر حداقلی خواهد بود.
او پیشنهاد کرد که "برای آنها مفیدتر خواهد بود که از طریق نیروهای نیابتی کار کنند"، که شامل گروههای شبهنظامی در عراق، حزبالله در لبنان و حوثیها در یمن میشود.
داگلاس باری از موسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک گفت: "حملاتی که آنها امسال به دیگو گارسیا انجام دادند، به نوعی نشان میدهد که آنها سلاحهایی با برد بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر دارند... اینکه واقعا چند تا از اینها (موشک) را در اختیار دارند، سوال دیگری است، و اینکه آیا حاضرند حتی از تعداد انگشتشماری از آنها برای ابراز وجود استفاده کنند یا نه، سوالی است که هنوز پاسخی برای آن پیدا نشده است. خطر این است که موشکها از کار بیفتند یا سرنگون شوند، پس چه سودی میبرند؟ هر چه برد موشکها بیشتر باشد، دقت آنها دشوارتر است. "
برخی در درون حکومت ایران نگرانند که تهران بیش از حد از موقعیت خود استفاده کند. بسیاری از نیروهای رادیکال در درون نظام معتقدند که نمیتوان به ایالات متحده برای اجرای هیچ نوع توافقی اعتماد کرد و ایران باید هزینه بیشتری به واشنگتن تحمیل کند تا اطمینان حاصل کند که به تعهدات خود در هرگونه توافق نهایی عمل میکند.
این شامل محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز میشود.
تحلیلگران ایرانی انتصاب محسن رضایی را نشانهای از به حاشیه رفتن چهرههایی مانند محمد باقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد کشور، در حال حاضر تفسیر کردند، زیرا چشمانداز یک توافق پایدار به طور فزایندهای تاریک به نظر میرسد.
منبع ایرانی در این باره گفت:" این اقدام پیام روشنی میفرستد که اگر با قالیباف به توافق نرسید، باید با رضایی معامله کنید. " وی افزود:" پیام این است: عصبانی نشوید، زیرا ما از شما عصبانیتریم. "