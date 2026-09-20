واکنش ایتالیا درباره حمله به جنگنده این کشور در عربستان

وزیر امور خارجه ایتالیا با تاکید بر اینکه کشورش در دریای سرخ در حال جنگ نیست، خواستار تمدید و تقویت ماموریت دریایی «آسپیدس» اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در این آبراه راهبردی شد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، روز یکشنبه اعلام کرد ایتالیا در دریای سرخ در حال جنگ نیست و از اتحادیه اروپا خواست ماموریت دریایی خود برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در این منطقه را تقویت کند.

تاجانی در گفت‌وگو با روزنامه ایتالیایی «کوریره دلا سرا» در پاسخ به پرسشی درباره حمله اخیر به یک جنگنده ایتالیایی و اظهارات رهبران انصارالله یمن مبنی بر اینکه با ایتالیا در جنگ نیستند، گفت: «ما در حال جنگ نیستیم.»

این اظهارات پس از حمله انصارالله به پایگاه هوایی طائف در عربستان سعودی مطرح شد؛ حمله‌ای که بنا بر گزارش‌ها به یک فروند جنگنده ایتالیایی اف-۲۰۰۰ «یوروفایتر» در داخل پایگاه آسیب وارد کرد.

تاجانی گفت ماموریت اروپایی «آسپیدس» با هدف دفاع و حفاظت از کشتی‌های تجاری در مسیر دریای سرخ و تنگه باب‌المندب در برابر حملات احتمالی انصارالله ایجاد شده است.

وی تاکید کرد ایتالیا در شرایط وخیم‌تر شدن اوضاع در این آبراه همچنان از این ماموریت حمایت خواهد کرد و خواستار تمدید و تقویت آن از سوی اتحادیه اروپا شد.

وزیر خارجه ایتالیا گفت: «ما منافع راهبردی مهمی داریم؛ ۴۰ درصد از کل ترافیک تجاری دریایی ایتالیا و ۶۰ درصد کالاهایی که از ایتالیا به آسیا صادر می‌شود، از دریای سرخ عبور می‌کند.»

تاجانی همچنین از کشورهای اروپایی خواست نیروهای دریایی بیشتری در اختیار ماموریت آسپیدس قرار دهند یا در تامین هزینه‌های آن مشارکت کنند.

تاجانی قرار است موضوع این ماموریت را در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا و نشست وزیران خارجه گروه هفت پیگیری کند.

وزیر خارجه ایتالیا درباره ایران نیز گفت رم از این جنگ حمایت نکرده و خواهان صلح است. تاجانی همچنین اعلام کرد قصد دارد در نیویورک با وزیر امور خارجه ایران دیدار کند.



