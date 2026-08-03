نگرانی متحدان آمریکا از کاهش اعتبار نظامی این کشور
به گزارش تابناک به نقل از فارس، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد از نگاه متحدان آمریکا، جنگ دونالد ترامپ علیه ایران که اکنون وارد ششمین ماه خود شده، بهسوی یک شکست راهبردی پیش میرود.
به نوشته این روزنامه متحدان آمریکا نگرانند که ناتوانی ایالات متحده در تبدیل برتری نظامی خود به تغییری پایدار در ایران ضعفی را آشکار کرده که روسیه و چین از آن استقبال خواهند کرد.
افزون بر این، اهداف اعلامشده ترامپ هنوز محقق نشده و ارتش آمریکا با کمبود برخی از مهمترین تسلیحات مورد نیاز خود برای حفظ توان عملیات جهانی روبهرو شده است.
به نوشته نیویورکتایمز این جنگ، هم آمریکا و هم اسرائیل را در موقعیتی ضعیفتر قرار داده و دو طرف اکنون یکدیگر را مسئول وضعیت بهوجودآمده میدانند.
به گفته تحلیلگران، با تغییر مداوم اهداف ترامپ در این جنگ، واشنگتن هم از نظر نظامی و هم از نظر دیپلماتیک اعتبار خود را از دست داده است.
به باور آنها، نحوه عملکرد آمریکا در این جنگ، این تصور را تقویت کرده که ایالات متحده به بازیگری غیرقابل پیشبینی و عامل بیثباتی در نظام بینالملل تبدیل شده است.
رابین نیبلت، مدیر پیشین اندیشکده «چتم هاوس» در لندن، میگوید: «ممکن است روند جنگ تغییر کند اما تا اینجا نتیجه چیزی جز یک شکست راهبردی و یک رسوایی نبوده است.»
وی اضافه میکند: «برای متحدان آمریکا و کشورهایی که امنیت خود را به واشنگتن گره زدهاند، این جنگ ثابت کرده که دیگر نمیتوان به ایالات متحده اعتماد کرد.»
متحدان اروپایی آمریکا هنوز وعده ترامپ برای تصاحب گرینلند از یکی از اعضای ناتو و همچنین تهدیدهای او برای خروج از این پیمان در صورت افزایش ندادن هزینههای دفاعی از سوی اعضا را به یاد دارند.
متحدان آمریکا در خاورمیانه نیز معتقدند این جنگ امنیت خود آنها را تضعیف کرده است؛ هرچند همچنان به روابط امنیتی با واشنگتن وابستهاند.
با این حال، آنها همزمان در حال کاهش وابستگی خود به آمریکا هستند و برای ترمیم روابط با ایران و گسترش همکاری با اروپا، چین و روسیه تلاش میکنند.
رابین نیبلت میگوید بسیاری از کشورها از نظم جهانی پیشین رضایت نداشتند، اما دستکم نظمی وجود داشت.
او میگوید: «اکنون آمریکا خود را بهعنوان عامل بینظمی در جهان تثبیت کرده و همه کشورها در حال نتیجهگیری از این وضعیت هستند و میخواهند وابستگی کمتری به واشنگتن داشته باشند. هیچ کشوری نمیخواهد اسیر سیاست خارجی پرنوسان و غیرقابل پیشبینی باشد؛ سیاستی که حد و مرز خود را نمیشناسد. این همان شکست راهبردی است.»
جنگ جهانی دوم آمریکا را هم در داخل قدرتمندتر کرد و هم نفوذ بینالمللی آن را افزایش داد.
اما از آن زمان تاکنون، کارنامه نظامی آمریکا ترکیبی از موفقیت و شکست بوده است.
به نوشته نیویورکتایمز در ویتنام، عراق و افغانستان، دشمنانی که حاضر بودند هزینههای انسانی و اقتصادی بیشتری را تحمل کنند، در نهایت توانستند آمریکا را فرسوده کرده و از میدان خارج کنند.
به باور نویسنده، جنگ علیه ایران نیز ممکن است به همین سرنوشت دچار شود؛ یعنی واشنگتن در نهایت به این نتیجه برسد که برای جلوگیری از خسارت بیشتر، جنگ را رها کرده و عقبنشینی کند.
آرون دیوید میلر، مذاکرهکننده پیشین آمریکایی و پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی، میگوید: «این جنگ تاکنون قدرت بازدارندگی و اعتبار آمریکا را تضعیف کرده، متحدانش را ناراضی ساخته و دشمنانش را خشنود کرده است».
وی اضافه میکند: « اگر تنگه هرمز نیز عملاً تحت نفوذ و کنترل ایران باقی بماند، باید آن را چیزی کمتر از یک شکست راهبردی ندانست.»
کمبود شدید مهمات حیاتی پدافند هوایی مانند موشکهای پاتریوت، پیامدهای دیگری نیز به همراه داشته است. این کمبود نهتنها بر توان آمریکا برای حمایت از اوکراین اثر گذاشته، بلکه به روسیه، چین و حتی اعضای ناتو نشان داده که آمریکا دستکم در چند سال آینده توان کمتری برای تأمین تسلیحات متحدان خود و همزمان اداره یک جنگ طولانی خواهد داشت.
فرانسوا هیسبورگ، تحلیلگر امنیتی فرانسوی، نیز معتقد است این جنگ به اتحاد حیاتی میان آمریکا و اسرائیل آسیب جدی وارد کرده است. به گفته او، برخی مقامهای آمریکایی از جمله جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، معتقدند بنیامین نتانیاهو هنگام متقاعد کردن ترامپ برای ورود به جنگ، بیش از حد خوشبین بوده و وعده داده بود که این جنگ کوتاه و سرنوشتساز خواهد بود.
در پایان، نویسنده نتیجه میگیرد که واشنگتن جنگی را آغاز کرده که نه راه پیروزی در آن را میداند و نه راه پایان دادن به آن را.