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آتش سوزی سوپر نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز

نیروی دریایی ارتش از آتش گرفتن یک نفتکش متخلف در تنگه هرمز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۴۷
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد پیش از ظهر امروز تیم های رصد نیروی دریایی ارتش که بصورت مستمر شرق تنگه هرمز را کنترل و تحت رصد خود دارند، یک فروند نفتکش متخلف که در منطقه ممنوعه دچار حریق شده بود را کشف و شناسایی کردند.

این نفتکش متخلف علیرغم هشدارهای قبلی، سامانه های ردیابی خود را خاموش کرده و درصدد عبور از منطقه ممنوعه در کریدور جنوبی تنگه هرمز بود.

این سوپر نفتکش با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام، تمامی سامانه های راداری و ناوبری خود را خاموش کرده و بی توجه به هشدارهای نیروی دریایی سپاه در تلاش بود از مسیر غیر مجاز جنوبی تنگه هرمز، خارج شود که با اصابت به مین دریایی منفجر شد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: عواقب ترددهای بدون هماهنگی به عهده متخلفان است و این ناهماهنگی‌ها موجب گسترش ناامنی شده است.

نیروی دریایی ارتش

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نیروی دریایی ارتش تنگه هرمز نفتکش تخلف آتش سوزی مین های دریایی
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