کنترل عملیاتی تنگه هرمز در اختیار ایران است

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر تسلط عملیاتی و اطلاعاتی نیروهای دریایی و هوافضای سپاه بر تنگه هرمز گفت: این روند تا زمان اراده جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داشت.

به گزارش تابناک، سرلشکر مصطفی ایزدی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردمی خمین با بیان اینکه دشمنان در تلاش برای دور کردن مردم از صحنه هستند، افزود: حضور مردم در میدان و پشتیبانی آنان از کشور، عاملی مهم در حفظ دستاوردها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

وی با اشاره به توان موشکی کشور ادامه داد: نیروهای آمریکایی در دریا سرگردان هستند و حدود ۷۰۰ کیلومتر فاصله گرفته‌اند تا موشک‌های سپاه به آن‌ها آسیب نرساند.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نبردهای اخیر اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه (نبرد رمضان)، دشمن تمام امکانات خود را به میدان آورد، اما رزمندگان انقلاب اسلامی و مردم حاضر در صحنه پاسخ محکمی به او دادند و جمهوری اسلامی در این میدان پیروز شده است و این موضوع مورد اذعان جهانیان قرار دارد.

ویبا تأکید بر تسلط عملیاتی و اطلاعاتی نیروهای دریایی و هوافضای سپاه بر تنگه هرمز گفت: این روند تا زمان اراده جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داشت.

سرلشکر ایزدی تأکید کرد: فضاسازی‌ها و تبلیغات نمی‌توانند بر نتیجه این میدان تأثیر بگذارند، زیرا پیروزی‌های ما با ایستادگی مردم رقم می‌خورد.

وی با گرامیداشت یاد شهدا و امام راحل (ره) گفت: خداوند در قرآن کریم از مؤمنانی یاد می‌کند که بر عهد و پیمان خود با پروردگار استوار ماندند و شهیدان متوسلیان، همت، چراغی و دیگر فرماندهان شهید نیز با وفاداری به عهد الهی، تا پای جان بر پیمان خود ایستادند.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر تداوم مسیر شهیدان تصریح کرد: ما باید از منتظران باشیم، محکم بایستیم و راه امام روح‌الله و امام شهیدمان را ادامه دهیم و در این مکان مقدس بار دیگر با خدا عهد و پیمان می‌بندیم که پای کار هستیم و این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد.