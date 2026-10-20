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کنترل عملیاتی تنگه هرمز در اختیار ایران است

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر تسلط عملیاتی و اطلاعاتی نیروهای دریایی و هوافضای سپاه بر تنگه هرمز گفت: این روند تا زمان اراده جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۸۰
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سرلشکر ایزدی

به گزارش تابناک، سرلشکر مصطفی ایزدی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع مردمی خمین با بیان اینکه دشمنان در تلاش برای دور کردن مردم از صحنه هستند، افزود: حضور مردم در میدان و پشتیبانی آنان از کشور، عاملی مهم در حفظ دستاوردها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان است.

وی با اشاره به توان موشکی کشور ادامه داد: نیروهای آمریکایی در دریا سرگردان هستند و حدود ۷۰۰ کیلومتر فاصله گرفته‌اند تا موشک‌های سپاه به آن‌ها آسیب نرساند.

جانشین فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نبردهای اخیر اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه (نبرد رمضان)، دشمن تمام امکانات خود را به میدان آورد، اما رزمندگان انقلاب اسلامی و مردم حاضر در صحنه پاسخ محکمی به او دادند و جمهوری اسلامی در این میدان پیروز شده است و این موضوع مورد اذعان جهانیان قرار دارد.

ویبا تأکید بر تسلط عملیاتی و اطلاعاتی نیروهای دریایی و هوافضای سپاه بر تنگه هرمز گفت: این روند تا زمان اراده جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داشت.

سرلشکر ایزدی تأکید کرد: فضاسازی‌ها و تبلیغات نمی‌توانند بر نتیجه این میدان تأثیر بگذارند، زیرا پیروزی‌های ما با ایستادگی مردم رقم می‌خورد.

وی با گرامیداشت یاد شهدا و امام راحل (ره) گفت: خداوند در قرآن کریم از مؤمنانی یاد می‌کند که بر عهد و پیمان خود با پروردگار استوار ماندند و شهیدان متوسلیان، همت، چراغی و دیگر فرماندهان شهید نیز با وفاداری به عهد الهی، تا پای جان بر پیمان خود ایستادند.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر تداوم مسیر شهیدان تصریح کرد: ما باید از منتظران باشیم، محکم بایستیم و راه امام روح‌الله و امام شهیدمان را ادامه دهیم و در این مکان مقدس بار دیگر با خدا عهد و پیمان می‌بندیم که پای کار هستیم و این راه را با قدرت ادامه خواهیم داد.

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