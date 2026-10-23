انفجار دو سوپرنفتکش متخلف پس از برخورد با مین دریایی

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: از ابتدای امروز دو سوپر نفتکش متخلف که تلاش کردند از مسیر غیر مجاز و جنوبی تنگه هرمز عبور کنند با برخورد به مین دریایی، موتورخانه آنها پس از انفجار و آتش سوزی شدید از کار افتاده و در جای خود متوقف گردیدند.

به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: از ابتدای امروز دو سوپر نفتکش متخلف که تلاش کردند از مسیر غیر مجاز و جنوبی تنگه هرمز عبور کنند با برخورد به مین دریایی، موتورخانه آنها پس از انفجار و آتش سوزی شدید از کار افتاده و در جای خود متوقف گردیدند.

این نفتکش ها در مجموع بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام حمل می کردند که پس از اصابت به مین دریایی در ساحل جنوبی تنگه هرمز رها شده و خدمه کشتی آن را ترک کرده اند.