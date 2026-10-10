امارات از آتش گرفتن یک نفتکش خود خبر داد

به دنبال صدور بیانیه نیروی دریایی سپاه درباره انفجار نفتکش متخلف در خلیج فارس،‌ امارات هم از آتش‌گرفتن نفتکش خود در این منطقه خبر داد.

به گزارش تابناک، گارد ملی امارات عصر امروز شنبه اعلام کرد که ۲۲ نفر از سرنشینان یک نفتکش را که در آب‌های خلیج فارس دچار حریق شده بود، نجات داده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده، گروه گارد ساحلی امارات پس از دریافت گزارش از خدمه نفتکش، بلافاصله اقدامات واکنش اضطراری را آغاز کرده و توانسته موقعیت نفتکش را شناسایی و به آن دسترسی پیدا کند.

در این بیانیه آمده است که تمامی ۲۲ خدمه که از اتباع آسیایی بودند، نجات یافته و کمک‌های اولیه لازم به آن‌ها ارائه شده است. سپس آن‌ها به مقامات مربوطه تحویل داده شدند و حال عمومی همگی آن‌ها مساعد گزارش شده است.

از سوی دیگر لحاظتی پیش روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام، که قصد خروج از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز را داشت، به دلیل برخورد با مین دریایی از مسیر پرخطر اعلام‌شده، دچار انفجار پرشدت گردید. این سوپرنفتکش که سامانه‌های ناوبری و موقعیت‌یاب خود را خاموش کرده بود، پس از برخورد با مین دریایی در یک آتش عظیم در حال سوختن است؛ به گونه‌ای که برای مردم ساحل‌نشین نیز آتش آن به وضوح قابل مشاهده است.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: آتش‌سوزی مهیب عاقبت هر نفتکش متخلفی است که بخواهد امنیت و قوانین تنگه هرمز را نادیده بگیرد.

با توجه به هم‌زمانی این دو خبر و محتوای بیانیه سپاه، به نظر می‌رسد احتمالاً هر دو به یک حادثه واحد اشاره دارند.