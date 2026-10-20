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تابناک گزارش می‌دهد

«عاصم منیر» در ایران؛ «فیلد مارشال» حامل پیام آمریکا به ایران است؟

عاصم منیر، فرمانده نیرو‌های مسلح پاکستان وارد تهران شد و این گمانه مطرح است که حامل پیامی از سوی آمریکا به ایران باشد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۰۴
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عاصم منیر

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، عاصم منیر فرمانده نیرو‌های مسلح پاکستان و میانجی ارشد ایران و آمریکا در پنجمین سفر رسمی فرمانده ارتش پاکستان به تهران از آغاز آتش‌بس وارد تهران شده است.

او در سفر قبلی در دوم شهریور، با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، عباس عراقچی، وزیر خارجه و اسکندر مومنی، وزیر کشور دیدار کرده بود.

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ساعتی پیش از ورود منیر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری گفت دلیل سفر او به تهران را نمی‌داند. وی گفته است باید با ایشان صحبت کنیم تا ببینیم قرار است دربارهٔ چه موضوعی صحبت کنیم.

رسانه پاکستانی «داون» سفر منیر را در چارچوب تلاش پاکستان برای جلوگیری از تشدید تنش و میانجی‌گری میان ایران و آمریکا ارزیابی کرده است.

این سفر در حالی به تهران صورت می‌گیرد که آمریکا آخرین پیشنهاد خود در خصوص طرح ۷ روزه ایران را به تهران داده است.

ایران نیز اعلام کرده در حال بررسی و ارائه پاسخ به طرف آمریکایی است.

با توجه به اینکه قطر در این خصوص میانجیگری می‌کند و تبادل پیام در خصوص طرح ۷ روزه ایران نیز از طریق دوحه صورت می‌گیرد این گمانه مطرح است که «منیر» حامل پیامی متفاوت از طرف آمریکا برای ایران باشد.

چرا که در خصوص طرح ۷ روزه ایران، مسیر دوحه فعال است.

با وجود این روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان بار دیگر تعهد به میانجی‌گری میان ایران و آمریکا را مورد تأکید قرار داده بود و گفته بود پاکستان دیپلماسی را بر رویارویی ترجیح داده و تمام تلاش ممکن را برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها انجام داده است.

از طرف دیگر، منابع مسئول و آگاه از تلاش‌های میانجی‌گرانه میان آمریکا و ایران، روز دوشنبه به روزنامه «العربی الجدید» اعلام کرده بودند که انتظار می‌رود در چارچوب تلاش‌های مستمر میانجی‌گران در قطر و پاکستان برای توقف تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، طی هفته جاری گشایشی حاصل شود که احتمالاً به‌زودی اعلام خواهد شد.

مفاد طرح ۷ روزه ایران

بر اساس طرح ۷ روزه ایران، در روز صفر، آمریکا پذیرش طرح را اعلام می‌کند؛ از روز اول تا پنجم، مفاد آن را اجرا می‌کند؛ در روز ششم، ایران تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند و در روز هفتم نیز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌شود.

کوروش احمدی، دیپلمات پیشین ایرانی در خصوص این طرح به خبرنگار تابناک گفته است: مشکل آمریکا با طرح ایران این است که واشنگتن باید در قبال بازگشایی تنگه هرمز، اقداماتی از جمله کاهش تحریم‌ها، رفع محاصره دریایی، رفع تحریم فروش نفت ایران و آزادسازی دارایی‌های کشورمان را انجام دهد.

به گفته وی، در مقابل، ایران تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند. گزارش‌های خبری حاکی از آن است که مقام‌های آمریکایی معتقدند از این مرحله عبور کرده‌اند. آنها مدعی‌اند که تنگه هرمز را باز کرده‌اند و بنابراین، بازگشایی آن دیگر نمی‌تواند تنها ما به ازای انجام اقداماتی از سوی آمریکا باشد. به اعتقاد واشنگتن، این اقدامات را حاضرند در ازای انجام اقداماتی از سوی ایران در حوزه هسته‌ای انجام دهند.

احمدی معتقد است: بنابراین، به نظر می‌رسد اختلاف اصلی در حال حاضر بر سر این است که هر طرف در قبال دریافت چه امتیازی، چه اقدامی انجام دهد و ترتیب اجرای تعهدات چگونه باشد؛ یعنی کدام طرف ابتدا اقدام کند و طرف مقابل در چه مرحله‌ای چه اقدامی انجام دهد.

به گزارش تابناک، مذاکرات ایران و آمریکا در شرایطی با اختلاف بر سر چارچوب توافق مواجه است که دو طرف، علاوه بر تفاوت دیدگاه درباره محتوای توافق احتمالی، بر سر ترتیب رسیدگی به موضوعات نیز به تفاهم نرسیده‌اند. 

واشنگتن معتقد است مسئله هسته‌ای ایران باید در چارچوب هرگونه توافق برای پایان دادن به بحران مورد توجه قرار گیرد؛ اما تهران خواهان آن است که موضوع تنگه هرمز و محدودیت‌های دریایی، مستقل از مذاکرات هسته‌ای تعیین تکلیف شود.

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عاصم منیر میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
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پاسخ
مگه نمگید مشکل از جمهور اسلامی چرا پیشنهاد 7 روز عراقچی ترامپ قبول نکرد چرا هروقت نفت میره بالا این جاسوس پیداش میشه چرا وقتی نفت پایین نیست
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
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پاسخ
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