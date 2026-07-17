ایران تفاهم نامه را حیله ترامپ ارزیابی میکرد؛ عقب نشینی تاکتیکی به منظور آغاز جنگ جدید
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «ولی رضا نصر» مشاور دولت اوباما در امور خاورمیانه در نشریه فایننشال تایمز نوشته است که رهبران ایران گمان میبرند که تفاهمنامه، عقبنشینی موقتی از سوی آمریکا بوده است تا فشار بر اقتصاد جهانی را کاهش دهد و خود را برای دور دیگری از جنگ آماده کند.
وی در ادامه نوشته است: حاکمان کنونی ایران بر این باورند که هرگونه نشانهای از خویشتنداری، تنها به فشار بیشتر آمریکا خواهد انجامید.
نصر افزود: به باور آنها، برای بازدارندگی آمریکا و واداشتن آن به مذاکرهای جدی برای پایان جنگ و دستیابی به توافقی گستردهتر درباره برنامه هستهای که امنیت و گشایش اقتصادی مورد نظر تهران را تأمین کند، ایران باید رفتاری تهاجمی در پیش گیرد و تنش را به سطحی فراتر از آنچه آمریکا آماده تحمل آن است، بالا ببرد.
وی افزود: تنها اهرم فشاری که ایران حاضر به چشمپوشی از آن نیست، کنترل خود بر تنگه هرمز و تواناییاش در کنترل دسترسی به آن است. از دست دادن سلطه بر تنگه به معنای بیبرگی ایران در مذاکرات آینده خواهد بود.
استاد دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا در پایان میگوید: رهبران ایران تصمیم گرفتهاند که حفظ کنترل بر تنگه، برای پیروزی در پای میز مذاکره و تضمین اجرای توافق از سوی آمریکا، نه کنار گذاشتن آن، ضروری است.
ساده نباشیم .. جام جهانی داره تموم میشه و این تفاهم نامه اگر اجرا میشد سند شکست ترامپ برای انتخابات می شد .. پس جنگ اجتناب ناپذیر بوده
طرف هنوز پای برگه رو امضا نکرده نقضش کرد وقتی امضاش کرد دوبباره نقضش کرد بعد بجای اینکه بگی دشمن نامرده می گی امان ازز دست خودی؟؟!!!!