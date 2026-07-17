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ولی نصر مطرح کرد

ایران تفاهم نامه را حیله ترامپ ارزیابی می‌کرد؛ عقب نشینی تاکتیکی به منظور آغاز جنگ جدید

رهبران ایران گمان می‌برند که تفاهم‌نامه، عقب‌نشینی موقتی از سوی آمریکا بوده است تا فشار بر اقتصاد جهانی را کاهش دهد و خود را برای دور دیگری از جنگ آماده کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۱۰۹
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39554 بازدید
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۴۰

ایران تفاهم نامه را حیله ترامپ ارزیابی می‌کرد؛ عقب نشینی تاکتیکی به منظور آغاز جنگ جدید

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «ولی رضا نصر» مشاور دولت اوباما در امور خاورمیانه در نشریه فایننشال تایمز نوشته است که رهبران ایران گمان می‌برند که تفاهم‌نامه، عقب‌نشینی موقتی از سوی آمریکا بوده است تا فشار بر اقتصاد جهانی را کاهش دهد و خود را برای دور دیگری از جنگ آماده کند.

وی در ادامه نوشته است: حاکمان کنونی ایران بر این باورند که هرگونه نشانه‌ای از خویشتن‌داری، تنها به فشار بیشتر آمریکا خواهد انجامید. 

نصر افزود: به باور آنها، برای بازدارندگی آمریکا و واداشتن آن به مذاکره‌ای جدی برای پایان جنگ و دستیابی به توافقی گسترده‌تر درباره برنامه هسته‌ای که امنیت و گشایش اقتصادی مورد نظر تهران را تأمین کند، ایران باید رفتاری تهاجمی در پیش گیرد و تنش را به سطحی فراتر از آنچه آمریکا آماده تحمل آن است، بالا ببرد. 

وی افزود: تنها اهرم فشاری که ایران حاضر به چشم‌پوشی از آن نیست، کنترل خود بر تنگه هرمز و توانایی‌اش در کنترل دسترسی به آن است. از دست دادن سلطه بر تنگه به معنای بی‌برگی ایران در مذاکرات آینده خواهد بود.

استاد دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا در پایان می‌گوید: رهبران ایران تصمیم گرفته‌اند که حفظ کنترل بر تنگه، برای پیروزی در پای میز مذاکره و تضمین اجرای توافق از سوی آمریکا، نه کنار گذاشتن آن، ضروری است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
63
46
پاسخ
اگر اینطور تصور می‌کردند ،چرا از اول قبول کردن،،قبول شد چون خواسته های هر دو طرف در ابتدا اجرا میشد ،،اما حیف از رسایی ها و.....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اخه رسایی چکاره هست. نظر خودش رو میگه ... یه جور حرف میزنی انگار نقض آتش بس از سمت ایران بوده...
ساده نباشیم .. جام جهانی داره تموم میشه و این تفاهم نامه اگر اجرا میشد سند شکست ترامپ برای انتخابات می شد .. پس جنگ اجتناب ناپذیر بوده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
امان از منافقانی چون تو
طرف هنوز پای برگه رو امضا نکرده نقضش کرد وقتی امضاش کرد دوبباره نقضش کرد بعد بجای اینکه بگی دشمن نامرده می گی امان ازز دست خودی؟؟!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اونی که میگی رسایی ها چیکار کردن باید بگی چیکار نکردن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
16
77
پاسخ
نتایج نشان داد، ایران درست فکر می‌کرده. مذاکره برای ترامپ صرفا یک تاکتیک است برای حمله نظامی .
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اینو که رهبر هزار بار داد زد و گفت.ملت اومدن تو خیابان و گفتن ما مذاکره نمیخوایم.آقایان اصلاح طلب رفتن مذاکره کردن ؟ چقدر گفتن همش فریب هست ؟ آقای رئیس جمهور مسئولیتش رو پذیرفتن ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
آقا امیر! در بالا ، دوستانت امثال تو را منافق نامیده‌اند! پس در دام جناحی نیافت
حجت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
17
60
پاسخ
به نظرم تفام نامه اسلام آباد یک فریب تاکتیکی بود. آمریکا ازین فرصت استفاده کرد و انبار مهماتش را پر کرد برای حملات بعدی و فرسایشی کردن جنگ. نباید کوتاه آمد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
فکر کردی چرا انبارهای امریکا خالی می شود ولی انبارهای ایرانی لایتناهی و بی حد و حصر هست؟ چون متوهم هستی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
البته این نبود که ما فریب رو مطلع نباشیم اما ما هم نیاز به این فریب داشتیم .چون عملا توی اتش بس نانوشته بودیم و آمریکا کار خودش رو می کرد اما ما نمی تونستیم کاری کنیم
شهباز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
خب ما هم تجدید قوا کردیم
سارا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
آمریکا بسیار قدرتمند هست و نیاز به فرصت نداشت متاسفانه ایران فرصت سوزی کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
سارا بانو! یعنی تو بهتر از خودشون می‌دونی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
6
28
پاسخ
به نظر می رسه ایشان در قالب این اظهار نظر در حال مخابره پیام مهمی به ایران است و نقشه های دولت متجاوز را به مسئولین ایران متذکر میشود.
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
13
31
پاسخ
من موندم چطور ناوهارو نمیزنن تمام جنگندها از رو ناو بلند میشن کشور میزنن ۱۴۰۰کیلومتر دور نیست راحت میشه زدشوندتا ضربه کاری ب آمریکا نزدیم عقب نمی‌کشه باید حداقل ۲ناو غرق کنیم
پاسخ ها
سارا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
امکان زدن ناو اصلا وحود ندارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
!اصلا؟
ناشناس
| Canada |
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
عرشه ناو رو میشه زد که تلفات زیادی میده و عزیزان فعلا نمی خوان تلفات بگیرن چون آمریکا یک قدرت اتمیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
آمریکا به اندازه کافی پایگاه هوایی تو منطقه داره این ناوها فقط برای ایجاد سر و صدا هستش
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
12
34
پاسخ
حالا که ایران تنگه را بسته باید تا نهایی شدن و پایان جنگ آن را نا امن نگهدارد و کشورهای متخاصم را هم نا امن کند ، و نقاط مهم این کشور ها را هدف قرار دهد این اهرم فشار را از دست ندهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
14
29
پاسخ
واقعا تفاهم نامه ی فرصت بود برای تجدید قوای دشمن آمریکایی صهیونی.. و عجب بعضی مسئولین هنوزهم دم از تفاهم نامه می‌زنند...... چرا این همه مجال به دشمن میدین برای تقویت نیروهایش.. و ارسال سلاح به خاور میانه... مسولین تجدید نظری کنند دراین تصمیماتشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
امریکا به کل دنیا سلاح می فروشد، بعد منتظر همین چند روز آتش بس بود تا سلاح تولید کند؟
فرامرز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
6
16
پاسخ
میشه بگی این تفاهم نامه برای شما چی بود؟
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
20
21
پاسخ
بعضی ازمسئولین اعتیادمذاکره دارنداعتیادی که قریب ۳۰سال تاعمق وجودشان ریشه کرده ودیگه شفاازاعتیادطولانی ومزمن غیرممکن شده آمریکاتادرمقابله باایران بطورکامل شکست نخوردوکاملاناامیدنشودبه فشاروضربه وتهاجم به ایران ادامه خواهدداد. دلیل ؟نیم قرن تجربه
عبغس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
26
37
پاسخ
امان از افراطی ها رسایی ثابتی نبویان و منان
چرا نمیرم‌جنوب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
به همان دلیل که به غزه نرفتند
ناشناس
| Canada |
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اگر نصف ایران رو بدیم بره برای تو میشه غیرافراطی؟
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