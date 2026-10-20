ایران عمداً مذاکرات با آمریکا را طولانی کرده است؛ هدف ضربه زدن به ترامپ در انتخابات است

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، رویترز در گزارشی مدعی است: مقام‌های ارشد می‌گویند ایران عمداً مذاکرات با آمریکا را طولانی کرده است تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر، موقعیت سیاسی دونالد ترامپ را تضعیف کند. در همین حال، نگرانی از اقدام نظامی مجدد و بی‌اعتمادی عمیق به واشنگتن، تمایل تهران به دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به جنگ را کاهش داده است.

سه مقام ارشد ایرانی و یک منبع مطلع ایرانی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرده‌اند، گفتند تهران متقاعد شده است که رئیس‌جمهور آمریکا آماده است برای شکستن بن‌بست در جنگی که هشت ماه از آغاز آن می‌گذرد، حملات تازه‌ای را از سر بگیرد.

یکی از این مقام‌ها گفت: «ایران خود را برای حملات مجدد اسرائیل و آمریکا آماده می‌کند، نه برای توافق با آمریکا به‌منظور پایان دادن به جنگ. ساختار روحانیت حاکم مصمم است اجازه ندهد ترامپ به یک پیروزی سیاسی دست یابد.»

سعید لیلاز، تحلیلگر مستقر در تهران، گفت ایران با طولانی کردن مذاکرات، «بدون انجام هیچ اقدام غیرقانونی، بر انتخابات آمریکا تأثیر می‌گذارد».

ایران می‌تواند از مشکلات سیاسی ترامپ بهره‌برداری کند

جنگی که در ماه فوریه با حملات آمریکا و متحدش اسرائیل به ایران آغاز شد، به کاهش محبوبیت ترامپ تا پایین‌ترین سطح ثبت‌شده آن کمک کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند آمریکایی‌هایی که از قیمت بالای بنزین نگران‌اند، ممکن است در انتخابات کنگره در سوم نوامبر، حزب جمهوری‌خواه ترامپ را مجازات کنند.

ترامپ بار‌ها گفته است انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات کاهش یابد؛ اما برنامه مشخصی برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز ارائه نکرده است. این تنگه یکی از مسیر‌های حیاتی انتقال انرژی در جهان است که از زمان آغاز جنگ، عملاً به‌واسطه اقدامات ایران بسته شده است.

حملات ایران، چه تهدید‌های اعلام‌شده و چه حملات واقعی، تردد کشتی‌ها از این تنگه را به‌شدت کاهش داده است. هم‌زمان، محاصره دریایی آمریکا و تحریم‌های تجاری، درآمد‌های صادرات نفت ایران را قطع کرده و مشکلات اقتصادی فزاینده داخلی را تشدید کرده‌اند.

این مقام‌ها گفتند با توجه به اینکه تهران حاضر نیست امتیاز‌هایی بدهد که به باورش می‌تواند از نظر سیاسی به سود ترامپ تمام شود، احتمال دستیابی به پیشرفتی تعیین‌کننده پیش از انتخابات اندک است.

واشنگتن تحت فشار اسرائیل می‌خواهد برنامه هسته‌ای چنددهه‌ای ایران از همان ابتدای مذاکرات روی میز باشد؛ برنامه‌ای که ایران می‌گوید کاملاً صلح‌آمیز است، اما کشور‌های غربی مدعی‌اند ابعاد نظامی نیز دارد.

در مقابل، تهران اصرار دارد که پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای، شروط آن در چارچوب «طرح هفت‌روزه» باید اجرا شود. ایران همچنین هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای چشم‌پوشی از اهرم فشاری که در پی درگیری بر تنگه هرمز به دست آورده است، نشان نمی‌دهد.

وزارت امور خارجه ایران و کاخ سفید آمریکا به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

مقام‌ها می‌گویند ایران نمی‌تواند به واشنگتن اعتماد کند

پیشنهاد ایران که از طریق میانجی‌های قطری منتقل شده بود، بازگشایی تنگه هرمز ظرف هفت روز را پیشنهاد می‌کرد؛ البته تحت کنترل ایران. این پیشنهاد مشروط به آن بود که واشنگتن محاصره دریایی خود را لغو کند، محدودیت‌های صادرات نفت ایران را کاهش دهد، دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند و به خصومت‌ها در همه جبهه‌ها پایان دهد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه گفت این پیشنهاد همچنان روی میز است و پیام‌ها از طریق میانجی‌ها ردوبدل می‌شوند.

یکی از مقام‌های ایرانی گفت دیدگاه تهران مبنی بر اینکه واشنگتن قابل اعتماد نیست و به تعهدات دیپلماتیک پایبند نمی‌ماند، ریشه در حملاتی دارد که مذاکرات پیشین را مختل کرده‌اند.

در ژوئن ۲۰۲۵، حمله اسرائیل برنامه برگزاری دور ششم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در عمان را برهم زد. همچنین در فوریه گذشته، آمریکا و اسرائیل درست پس از پایان دور دیگری از مذاکرات و در شرایطی که گفت‌و‌گو‌های فنی بیشتری برنامه‌ریزی شده بود، جنگ را آغاز کردند.

ادامه وضعیتی میان جنگ و صلح تا زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، به ایران امکان می‌دهد ضمن تأکید بر پایبندی خود به دیپلماسی، فشار بر واشنگتن را حفظ کند.

ترامپ گفته است آمریکا تا پیش از سوم نوامبر دوباره ایران را بمباران نخواهد کرد. با این حال، مقام‌های ایرانی گفتند تهران همچنان انتظار دارد که حملات، دیر یا زود، از سر گرفته شوند.

الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، گفت ساختار روحانیت حاکم آشکارا می‌خواهد به موقعیت سیاسی ترامپ آسیب بزند.

او گفت: «اما مسئله اساسی این است که تهران معتقد است ترامپ به دنبال تغییر رژیم است... و از سیاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای سرنگونی ساختار حاکم بر ایران پیروی می‌کند.»

سه مقام اسرائیلی گفتند پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز دوشنبه در جریان سفری اعلام‌نشده به اسرائیل، با نتانیاهو درباره ایران گفت‌و‌گو کرد. این سفر یک هفته پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل انجام شد؛ انتخاباتی که موقعیت نتانیاهو در آن در معرض خطر قرار دارد.

به گفته یک تحلیلگر، بازگشت ایران به وضعیت پیش از جنگ ناممکن است.

راهبرد ایران برای زنده نگه داشتن مذاکرات بدون شتاب‌زدگی در دستیابی به توافق، هزینه‌هایی نیز به همراه دارد.