قطر و پاکستان یک «پیشنهاد سازش» ارائه کرده‌اند که مطالبات هر دو طرف آمریکایی و ایرانی را تأمین می‌کند.

افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «العربی الجدید» در گزارشی اختصاصی نوشته است: منابع آگاه از تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و پاکستان برای کاهش تنش میان ایالات متحده و ایران، روز سه‌شنبه به روزنامه «العربی الجدید» گفتند که این دو میانجی، پیشنهادی «میانه» ارائه کرده‌اند که مطالبات دو طرف آمریکایی و ایرانی را برآورده می‌کند.

به گفته این منابع، هدف این پیشنهاد جلوگیری از بازگشت تنش‌ها و فراهم‌کردن زمینه بازگشت دو طرف به میز مذاکرات است.

این منابع که ترجیح دادند هویتشان فاش نشود، اعلام کردند پیشنهاد میانجی‌گری را عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز سه‌شنبه به مقام‌های ایرانی منتقل کرده است. به گفته آنان، این پیشنهاد «مورد موافقت آمریکا قرار گرفته و پیش‌تر نیز با واکنش مثبت و موافقت ایران روبه‌رو شده است».

بازگشت دارایی‌های مسدودشده ایران و بازرسی از تأسیسات هسته‌ای

این پیشنهاد میانجی‌گرانه شامل «پاسخی جزئی» به درخواست ایران برای بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده این کشور است.

منابع یادشده توضیح دادند که میانجی‌ها پیشنهادی ارائه کرده‌اند که با واکنش مثبت آمریکا و ایران مواجه شده است. این پیشنهاد شامل پرداخت سودی به مبلغ ۶ میلیارد دلار است؛ مبلغی که به دارایی‌های مسدودشده ایران در بانک‌های قطر مربوط می‌شود.

به گفته این منابع، پیشنهاد مذکور همچنین به درخواست آمریکا در زمینه پرونده هسته‌ای ایران پاسخ می‌دهد؛ زیرا تهران بر اساس این پیشنهاد با بازدیدی محرمانه و اعلام‌نشده از تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است.

انتظار برای گشایش در مذاکرات

منابع مسئول و آگاه از روند میانجی‌گری قطر و پاکستان، روز دوشنبه به «العربی الجدید» گفته بودند که انتظار می‌رود در چارچوب تلاش‌های مستمر میانجی‌ها در قطر و پاکستان برای متوقف‌کردن تنش میان واشینگتن و تهران، گشایشی در این هفته اعلام شود.

این منابع که نخواستند هویتشان فاش شود، افزودند تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش اختلافات دو طرف و ترغیب آن‌ها به دادن امتیازهای متقابل با هدف جلوگیری از ازسرگیری جنگ میانشان ادامه دارد.

آن‌ها در عین حال، احتمال تشدید تنش در منطقه در شرایط کنونی را بعید دانستند.

سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران

مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز سه‌شنبه در رأس هیئتی از مقام‌های پاکستانی وارد تهران شد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفت گفت‌وگوها با فرمانده ارتش پاکستان با موضوع مذاکرات مرتبط است، اما تمرکز اصلی آن بر «روابط دوجانبه تهران و اسلام‌آباد و تقویت همکاری‌های مشترک» قرار دارد.

تلاش مشترک قطر و پاکستان برای پایان‌دادن به تنش‌ها

قطر و پاکستان از طریق تلاش‌های مشترک میانجی‌گرانه خود می‌کوشند به تنش‌ها پایان دهند و جنگ در منطقه را متوقف کنند.

این دو کشور در دستیابی به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان واشنگتن و تهران در ماه ژوئن گذشته مشارکت داشتند؛ با این حال، این تفاهم نتوانست به تنش‌ها پایان دهد.

سفر عاصم منیر در ادامه تماس‌های پیشین او با رهبران ایران انجام می‌شود؛ تماس‌هایی که موضوعاتی همچون کاهش تنش، بازگشایی تنگه هرمز و تسریع تلاش‌ها برای پایان‌دادن به درگیری را دربر می‌گرفتند.

این سفر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا مقام‌های ایرانی هشدار داده‌اند که با وجود ادامه تماس‌های دیپلماتیک، احتمال ازسرگیری رویارویی نظامی همچنان وجود دارد.

این سفر همچنین هم‌زمان با تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر، از جمله سفر روز دوشنبه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به تهران انجام می‌شود