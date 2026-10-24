ادعایی جدید درباره پیشنهاد ایران به آمریکا از طریق پاکستان + واکنش منبع مطلع ایرانی

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، شبکه الحدث عربستان به نقل از منابع آگاه اعلام کرده ایران از طریق پاکستان پیشنهادی به دولت آمریکا ارائه کرده است.

این شبکه در خبری فوری اعلام کرد که پیشنهاد ایران شامل بازگشایی تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره آمریکا علیه بنادر ایران است.

بر اساس ادعای این شبکه خبری همچنین ایران به پاکستان اطلاع داده است که برای ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده آمادگی دارد.

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به گزارش تابناک، باید توجه داشت ایران پیش از سفر «عاصم منیر» به ایران اعلام کرده بود در حال آماده سازی پاسخی به پیشنهاد آمریکا بر طرح ۷ روزه ایران است. مشخص نیست در صورتی که ایران پیشنهادی را از طریق پاکستان به آمریکا داده باشد، همان پاسخ به پیشنهادات آمریکا به طرح ۷ روزه است یا پیشنهاد جدیدی مطرح است.

ادعای شبکه سعودی «الحدث» در حالی است که آسوشیتدپرس نوشته است که رضا امیری‌مقدم سفیر ایران در اسلام‌آباد روز شنبه گفته است که ایران همچنان آماده گفت‌و‌گو با ایالات متحده در چارچوب توافق موقت میانجی‌گری‌شده توسط پاکستان است؛ توافقی که در ماه ژوئن برای پایان دادن به درگیری حاصل شد. او واشنگتن را متهم کرد که با تضعیف دیپلماسی، بن‌بست بر سر تنگه هرمز را طولانی‌تر می‌کند.

رضا امیری‌مقدم، گفته است که تهران اخیراً از طریق پاکستان به آمریکا اطلاع داده است که در صورت رفع محاصره دریایی آمریکا، آماده بازگشایی تنگه هرمز است. با این حال، او دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، را متهم کرد که با تأکید بر ادامه محاصره بنادر ایران، این پیشنهاد را رد کرده است.

پاکستان و قطر در میانجی‌گری توافق ماه ژوئن نقش داشتند. هدف این توافق، ازسرگیری تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا و آغاز مذاکرات برای دستیابی به توافقی جامع‌تر درباره برنامه هسته‌ای ایران بود.

امیری‌مقدم که در یک نشست در اسلام‌آباد سخن می‌گفت، اظهار داشت مقام‌های ایرانی در جریان سفر‌های عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران، آمادگی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرده بودند؛ مشروط بر اینکه واشنگتن به محاصره دریایی پایان دهد.

پیشنهاد میانه قطر و پاکستان

به گزارش تابناک، پیش از سفر اخیر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجی اصلی میان ایران و آمریکا، منابع آگاه از تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و پاکستان برای کاهش تنش میان ایالات متحده و ایران، به روزنامه «العربی الجدید» گفته بودند که این دو میانجی، پیشنهادی «میانه» ارائه کرده‌اند که مطالبات دو طرف آمریکایی و ایرانی را برآورده می‌کند.

به گفته این منابع، هدف این پیشنهاد جلوگیری از بازگشت تنش‌ها و فراهم‌کردن زمینه بازگشت دو طرف به میز مذاکرات بود است.

این منابع که ترجیح داده بودند هویتشان فاش نشود، اعلام کرده بودند پیشنهاد میانجی‌گری را عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز سه‌شنبه به مقام‌های ایرانی منتقل کرده است. به گفته آنان، این پیشنهاد «مورد موافقت آمریکا قرار گرفته و پیش‌تر نیز با واکنش مثبت و موافقت ایران روبه‌رو شده است».

این پیشنهاد میانجی‌گرانه شامل «پاسخی جزئی» به درخواست ایران برای بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده این کشور است.

منابع یادشده توضیح دادند که میانجی‌ها پیشنهادی ارائه کرده‌اند که با واکنش مثبت آمریکا و ایران مواجه شده است. این پیشنهاد شامل پرداخت سودی به مبلغ ۶ میلیارد دلار است؛ مبلغی که به دارایی‌های مسدودشده ایران در بانک‌های قطر مربوط می‌شود.

به گفته این منابع، پیشنهاد مذکور همچنین به درخواست آمریکا در زمینه پرونده هسته‌ای ایران پاسخ می‌دهد؛ زیرا تهران بر اساس این پیشنهاد با بازدیدی محرمانه و اعلام‌نشده از تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده است.

تاکید ایران بر طرح ۷ روزه

ایران در حال حاضر تاکید بر طرح ۷ روزه دارد. بر اساس طرح ۷ روزه ایران، در روز صفر، آمریکا پذیرش طرح را اعلام می‌کند؛ از روز اول تا پنجم، مفاد آن را اجرا می‌کند؛ در روز ششم، ایران تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند و در روز هفتم نیز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌شود.

بر اساس این طرح، ایران می‌خواهد موضوع تنگه هرمز از موضوع هسته‌ای جدا باشد. در واقع ایران به دنبال این است در قبال بازگشایی تنگه هرمز، آمریکا محاصره دریایی را بردارد و تحریم‌های نفتی و بخشی از تحریم‌ها را نیز بردارد.

این در حالی است واشنگتن معتقد است مسئله هسته‌ای ایران باید در چارچوب هرگونه توافق برای پایان دادن به بحران مورد توجه قرار گیرد؛ دلیل آن این است که آمریکا معتقد است با ایجاد کریدور جنوبی در سواحل عمان، عملا امکان عبور دادن بخشی از کشتیرانی از آنجا میسر شده و بازگشایی تنگه هرمز موضوعیت ندارد و حاضر نیست به خاطر آن امتیازی به ایران بدهد.

در مقابل آمریکا معتقد است اگر قرار است امتیازی به ایران داده شود باید در ازای گرفتن امتیازات هسته‌ای از سوی ایران باشد.

با توجه به این پیشینه، مطرح شدن موضوع خارج شدن ذخائر اورانیوم از ایران در مرحله ابتدایی نشان از فرمولی جدید در مذاکرات ایران و آمریکا دارد.

به این معنا که ابتدا موضوعی، چون خارج شدن ذخائر اورانیوم غنی شده ایران مورد پذیرش تهران قرار گیرد و سپس ایران و آمریکا وارد مذاکره بعدی در خصوص هسته‌ای شوند.

ناظران معتقد هستند این فرمول آشکارا به دنبال گرفتن یک امتیاز مناسب هسته‌ای از ایران توسط آمریکاست. با این وجود آمریکا حاضر نیست امتیاز مناسبی به ایران در خصوص تحریم‌ها بدهد.

در این راستا، یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در سفر «عاصم منیر» به ایران، خارج شدن ذخائر اورانیوم با غنای بالای ایران از این کشور بوده است که با مخالفت تهران همراه شده است.

در این راستا، سرلشکر محسن رضایی، نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان با تأکید بر اینکه همه مواد هسته‌ای غنی‌سازی شده در ایران باقی خواهد ماند، گفته بود: حتی ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد و این مواد سرمایه بزرگ و ثروت ملی ایرانیان برای استفاده در داخل کشور است.

وی تصریح کرده بود: همه مردم و مسئولان ایران یکپارچه و یک‌صدا به این نتیجه رسیده‌اند که تا اعتمادسازی از سوی آمریکا صورت نگیرد مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و شروع این اعتمادسازی، تحقق شروط ایران است.

واکنش منبع مطلع ایرانی

در این حال، یک منبع مطلع گفت: خبر رسانه سعودی العربیه مبنی بر اینکه ایران پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز در برابر رفع محاصره دریایی را به آمریکا داده، مانند بسیاری دیگر از اخبار این شبه‌رسانه درباره ایران، دروغ و خیالبافی است.

وی افزود: اساساً ایران هیچ معادله‌ای مبنی بر تنگه هرمز در برابر محاصره را نمی‌پذیرد؛ بلکه ایران از طریق روشهای خود محاصره را دور می‌زند و نهایتاَ آن را خواهد شکست.

این منبع مطلع خاطرنشان کرد: همچنانکه مقامات ایران به صراحت اعلام‌ کرده‌اند، موضع قاطع ایران ۷ شرطی است که رسماً از طریق میانجی‌ها اعلام کرده است و هرگونه گمانه زنی یا خیالبافی رسانه‌ای دیگر در این باره ارزشی ندارد.