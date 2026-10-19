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احضار سفیر رئیس‌دوره‌ای اتحادیه اروپا به وزارت ایران

در واکنش به درج ادعاها علیه ایران در بیانیه نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سفیر ایرلند به‌عنوان رییس دوره‌ای این اتحادیه به وزارت خارجه کشورمان احضار شد. 
کد خبر: ۱۳۹۹۵۰۷
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اتحادیه اروپا

به گزارش تابناک، علیرضا یوسفی مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه در این جلسه احضار ضمن رد ادعاهای مطرح شده علیه ایران، سیاست‌های غیرمسئولانه اتحادیه اروپا درباره وضعیت جاری در منطقه غرب آسیا و تنگه هرمز را محکوم و یادآور شد: ناامنی موجود در تنگه هرمز نتیجه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است که با حمایت آشکار و پنهان برخی کشورهای اروپایی صورت گرفت. 

علیرضا یوسفی با اشاره به اعتراف‌های مکرر دبیر کل ناتو مبنی بر مشارکت کشورهای اروپایی و اعضای ناتو در تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تصریح کرد: فرافکنی‌های اتحادیه اروپا از طریق طرح ادعاهای سخیف علیه جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند موجب نادیده‌گرفتن شراکت اتحادیه اروپایی در جنایات ارتکابی آمریکایی-صهیونیستی از جمله کشتار کودکان و زنان ایرانی در میناب و لامرد و سیریک شود. 

یوسفی همچنین با یادآوری رویکرد غیرمسئولانه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، تأکید کرد: اتحادیه اروپایی با تبعیت محض از آمریکا در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران عملا شدیدترین ضربه به رژیم منع اشاعه زده و باید در این خصوص پاسخگو باشد.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه برخورد دوگانه اتحادیه اروپا در قبال حقوق بشر را تأسف‌بار خواند و خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به‌عنوان حامیان رژیم نسل‌کش صهیونیستی که بزرگترین ناقض حقوق بشر و بشردوستانه در تاریخ محسوب می‌شود، فاقد هرگونه اعتبار اخلاقی برای موعظه کردن درباره حقوق بشر است. 

آیدین کونین سفیر ایرلند در این جلسه بیان داشت مراتب را به اطلاع مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو می‌رساند.

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وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا سفیر احضار ایران تنگه هرمز
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