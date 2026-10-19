En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

در پی تکرار اتهام‌زنی‌های بی‌اساس مقامات آلمانی علیه ایران، سفیر این کشور در تهران امروز به وزارت امور خارجه احضار شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۴۹۱
| |
493 بازدید
وزارت امور خارجه

به گزارش تابناک، در پی تکرار اتهام‌زنی‌های بی‌اساس مقامات آلمانی علیه ایران، اکسل دیتمان، سفیر آلمان در تهران امروز (دوشنبه) ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ توسط علیرضا یوسفی، دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد سخیف برخی مقامات آلمانی در قبال ایران به وی ابلاغ شد.

یوسفی در این دیدار تأکید کرد: طرح اتهامات امنیتی علیه ایران شیوه دیرینه رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی علیه ایران بوده است.

بی اعتباری دستگاه قضایی آلمان

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه همچنین گفت: پوشش قضایی دادن به ادعاهای بی‌اساس سیاسی نه تنها اعتباری برای این ادعاها فراهم نمی‌کند، بلکه موجب بی‌اعتباری دستگاه قضایی آلمان می‌شود.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه همچنین به سفیر آلمان اطمینان داد که شگرد مقامات آلمانی در متهم‌سازی ایران با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن مسئولیت دولت آلمان در همراهی و مشارکت در تجاوز نظامی آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران، به هیچ عنوان باعث تردید ایران در پیگیری مسئولیت بین‌المللی دولت آلمان به‌خاطر مشارکت در ارتکاب جنایات جنگی صورت گرفته در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران نخواهد شد.

سفیر آلمان هم اعلام کرد مراتب را به مقام‌های ذی‌ربط کشورش منعکس خواهد کرد.

وزارت خارجه آلمان هم امروز در پی ادعای «تلاش برای حمله به رهبر یکی از جوامع یهودی» در این کشور، اقدام به احضار سفیر ایران کرد. وزارت خارجه آلمان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حمله به ساکنان یهودی را تحمل نخواهد کرد و اقدامات ایران را «به شدیدترین وجه ممکن» محکوم می‌کند.

چند روز پیش، دادگاهی در آلمان دو مرد را به ادعای طرح‌ریزی حملاتی به چهره‌های شناخته‌شده طرفدار اسرائیل و جاسوسی از یهودیان به نیابت از سرویس‌های اطلاعاتی ایران، به زندان محکوم کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت امور خارجه آلمان سفیر آلمان احضار سفیر اتهام زنی
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رایزنی سفیر جدید آلمان در ایران با سخنگوی وزارت خارجه 
احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه ایران
پاسخ قاطع تهران به اتهام‌زنی بی‌اساس انگلیس علیه ایران
سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد
پاسخ محکم نماینده ایران به اظهارات سخیف زن آلمانی
احضار سفیر آلمان به وزارت امور خارجه
آلمان سفیر ایران را احضار کرد
احضار سفیر آلمان به وزارت خارجه
احضار سفیر آلمان در تهران از سوی علی باقری
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۵ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۶۱ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۲ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۴۲ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s4R
tabnak.ir/005s4R