سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش تابناک، در پی تکرار اتهام‌زنی‌های بی‌اساس مقامات آلمانی علیه ایران، اکسل دیتمان، سفیر آلمان در تهران امروز (دوشنبه) ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ توسط علیرضا یوسفی، دستیار وزیر و مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد سخیف برخی مقامات آلمانی در قبال ایران به وی ابلاغ شد.

یوسفی در این دیدار تأکید کرد: طرح اتهامات امنیتی علیه ایران شیوه دیرینه رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی علیه ایران بوده است.

بی اعتباری دستگاه قضایی آلمان

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه همچنین گفت: پوشش قضایی دادن به ادعاهای بی‌اساس سیاسی نه تنها اعتباری برای این ادعاها فراهم نمی‌کند، بلکه موجب بی‌اعتباری دستگاه قضایی آلمان می‌شود.

مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه همچنین به سفیر آلمان اطمینان داد که شگرد مقامات آلمانی در متهم‌سازی ایران با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن مسئولیت دولت آلمان در همراهی و مشارکت در تجاوز نظامی آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران، به هیچ عنوان باعث تردید ایران در پیگیری مسئولیت بین‌المللی دولت آلمان به‌خاطر مشارکت در ارتکاب جنایات جنگی صورت گرفته در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران نخواهد شد.

سفیر آلمان هم اعلام کرد مراتب را به مقام‌های ذی‌ربط کشورش منعکس خواهد کرد.

وزارت خارجه آلمان هم امروز در پی ادعای «تلاش برای حمله به رهبر یکی از جوامع یهودی» در این کشور، اقدام به احضار سفیر ایران کرد. وزارت خارجه آلمان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حمله به ساکنان یهودی را تحمل نخواهد کرد و اقدامات ایران را «به شدیدترین وجه ممکن» محکوم می‌کند.

چند روز پیش، دادگاهی در آلمان دو مرد را به ادعای طرح‌ریزی حملاتی به چهره‌های شناخته‌شده طرفدار اسرائیل و جاسوسی از یهودیان به نیابت از سرویس‌های اطلاعاتی ایران، به زندان محکوم کرد.